España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este miércoles 31 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 31 de diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 6, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Todos los looks de Cristina Pedroche en sus 12 años dando las Campanadas: desde transparencias hasta el uso de su propia leche materna

La presentadora de Atresmedia cierra un círculo dando paso al 2026 con doce años en la Puerta del Sol

Todos los looks de Cristina

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

El teléfono de emergencia, los seguros para los patinetes eléctricos o la implementación de carriles para agilizar el tráfico son algunas de las medidas que llegarán a lo largo del año

Infobae

Qué es el agua de azahar y cómo se elabora el ingrediente que hace que el roscón sepa a roscón

La elaboración y el uso del agua de azahar tiene sus raíces en el mundo árabe, donde su presencia se ha mantenido tanto en la cocina como en ámbitos cosméticos y medicinales

Qué es el agua de

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

El presidente ha asegurado que su Gobierno ha buscado favorecer a la ciudadanía y no ha querido entrar en los casos de corrupción

Pedro Sánchez hace un balance

Andalucía concentra el 30% de los crímenes machistas de 2025 con 14 mujeres asesinadas

En España ha habido un total de 46 feminicidios en lo que va de año, una cifra más baja que la registrada en 2024, pero que refleja la persistencia de esta violencia

Andalucía concentra el 30% de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”