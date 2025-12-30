España

Estos son los ganadores del sorteo 4 de Super Once del 30 diciembre

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de este martes 30 de diciembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 30 diciembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 02 04 06 18 19 25 26 30 32 38 40 42 43 50 58 60 61 72 78 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

La "Guía de Premios Super Once" describe las variaciones de premios en el juego Super Once, enfatizando cómo la cantidad de tu apuesta afecta las ganancias potenciales. Explica que una apuesta de un euro podría resultar en un millón de euros si se aciertan once números, mientras que una apuesta de diez euros aumenta el premio máximo a diez millones. Créditos: Podcast generado con IA

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

El informe forense descarta la financiación ilegal del partido, pero detecta gastos “llamativos” en la etapa de Ábalos como secretario de Organización del partido

Una factura de hotel a

Gana el juicio donde reclamaba 58 dólares de multa, pero invierte 30.000 en procesos judiciales

Según la versión de la mujer implicada, su vehículo se encontraba detenido debido a un atasco y no podía avanzar ni maniobrar

Gana el juicio donde reclamaba

¿Por qué en Italia sirven un vaso de agua con el café? La explicación detrás de una tradición que deberíamos copiar

Al contrario de lo que muchos piensan, este vaso no está destinado a limpiar el paladar después de un trago de café, sino a beberse antes de degustarlo

¿Por qué en Italia sirven

‘Nadie sabe nada’ y otros nueve podcast populares que puedes escuchar hoy en Spotify España

En este listado, humor, actualidad y conversación ocupan los primeros lugares entre las preferencias de los oyentes

‘Nadie sabe nada’ y otros

Patricio Ochoa, doctor: “Muy probablemente tenemos el peor nivel de atención en la historia de la humanidad. Vivimos en un entorno diseñado para fragmentar nuestra mente”

A pesar de que sea algo alarmante, es una capacidad que se puede entrenar

Patricio Ochoa, doctor: “Muy probablemente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una factura de hotel a

Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

ECONOMÍA

Cuidado si coges un taxi

Cuidado si coges un taxi en Nochevieja: te pueden cobrar un suplemento de hasta 6 euros, según la OCU

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 31 de diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El manager de Makhachev pone

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria