España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Guardar
El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en España para este viernes 26 de diciembre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de diciembre

Precio de media: 89.35 euros por megavatio hora

Precio más alto: 114.79 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 72.31 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 26 de diciembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 97.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.08 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.19 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 72.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.04 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.58 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 91.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.26 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 83.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.54 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 79.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.25 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.38 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 86.52 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 96.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.97 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.21 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 114.79 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 97.09 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.23 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

La fiesta que nunca se celebró: el frustrado plan navideño de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson en Royal Lodge

Los exduques de York barajaron organizar reuniones y encuentros privados en su última Navidad en Windsor, pero el escándalo y la presión social dejaron el proyecto en nada

La fiesta que nunca se

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

El discurso del monarca, marcado por la memoria de la Transición y la defensa de las instituciones, cosecha aplausos de los grandes partidos y críticas de la izquierda alternativa y las fuerzas soberanistas

La apelación del Rey a

Una mujer despedida antes de las fiestas y con cinco hijos cuenta su historia: “Dependen de mis ingresos, intento no entrar en pánico”

Ahora trabaja como suplente en una biblioteca y busca “explorar lo que realmente quiere hacer”

Una mujer despedida antes de

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

La organización Scottish Wildlife Trust busca un guardabosques para la isla Handa, un entorno aislado donde la convivencia, el monitoreo de fauna y la autosuficiencia son parte del desafío

Salario de 30000 euros y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La apelación del Rey a

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz para este 25 de diciembre

Dónde comprar Lotería del Niño 2026

DEPORTES

El jefe de Alpine, Flavio

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”