Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Este es el precio de la energía eléctrica en España para este viernes 26 de diciembre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de diciembre

Precio de media: 89.35 euros por megavatio hora

Precio más alto: 114.79 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 72.31 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

A lo largo de este viernes 26 de diciembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 97.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.08 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.19 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 72.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.04 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.58 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 91.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.26 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 83.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.54 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 79.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.25 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.38 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 86.52 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 96.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.97 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.21 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 114.79 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 97.09 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.23 euros por megavatio hora.