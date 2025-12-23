Bianca, veterinaria: “Si tu gato se hace pis fuera del arenero no es venganza”

Hay motivos que no atienden a la propia rebeldía de estas mascotas por las que deciden no orinar en el lugar que les corresponde. / Freepick

Las mascotas, ya sean perros o gatos, despiertan interés en las redes sociales alrededor del globo. Por ello, cada vez más, hay creadores de contenido que enfocan sus publicaciones en divulgar sobre los cuidados y necesidades de estos peludos. Sin ir más lejos, un claro ejemplo es @bianca_vet, veterinaria y experta en la conducta canina y felina con más de 16 millones de seguidores en su canal de TikTok. En este perfil social, la veterinaria difunde contenido sobre la detección de dolor de las mascotas, cómo identificar las señales de estrés o cómo combatir algunas costumbres de estos animales.

Una de las últimas publicaciones que ha subido la veterinaria aborda la educación de las mascotas sobre dónde orinar. Orinar o defecar fuera del arenero indica un problema subyacente en la salud física o emocional del gato, no un acto de venganza, de acuerdo con especialistas en comportamiento animal. Bianca, experta en medicina del comportamiento animal, sostiene que asociar la conducta a una represalia es un error común y que la clave reside en comprender el mensaje que transmite el animal.

Diversos informes de la cadena de hospitales veterinarios Mivet señalan que los gatos, ampliamente reconocidos por su limpieza, pueden evitar el arenero por distintos motivos. Estos animales identifican rápidamente factores que alteran su rutina, como el tipo de arena, el tamaño o la ubicación de la caja, la presencia de olores desagradables y la falta de seguridad en el entorno. “Cada gato tiene sus preferencias”, plantea Mivet en su página oficial. Si la arena no resulta atractiva, el sitio es inadecuado o la caja es demasiado pequeña, buscarán un lugar alternativo para sus necesidades.

Para la especialista Bianca, las causas físicas incluyen dolor al orinar, infecciones, estrés o cambios ambientales, como mudanzas, la llegada de un nuevo integrante a la familia o la presencia de otros animales. “A veces duele hacer pis o a veces el arenero huele fatal para ellos o no está en un sitio seguro”, indica en su canal de TikTok. “Y otras veces, los gatos están estresados”, declara Bianca en la publicación. Además, subraya la importancia de adaptar el arenero al tamaño y preferencias del gato. En hogares con varios felinos, el marcaje territorial o situaciones de competencia pueden explicar episodios de orina fuera del recipiente habitual.

Pueden descartarse los problemas médicos cuando los gatos no quieren orinar en un determinado lugar

Las consultas veterinarias coinciden en que descartar problemas médicos siempre debe ser el primer paso. De detectarse enfermedades urinarias, dolor o molestias físicas, el abordaje debe ser médico. Si la causa es ambiental, se aconseja modificar el entorno, limpiar el arenero con mayor frecuencia, elegir el tipo de arena más adecuado y asegurar que la caja se encuentre en un área tranquila y accesible para proteger la sensación de seguridad de los animales.

En redes sociales, se proporcionan además consejos sobre el entrenamiento y el manejo de rutinas para lograr que los gatos recuperen el uso del arenero. Entre las recomendaciones destaca el uso de areneros grandes, colocados en zonas silenciosas, así como la limpieza regular de la arena y la observación de la reacción del animal ante cualquier cambio significativo en su vida diaria.

“Los gatos se guían por la experiencia: una vivencia negativa puede provocar rechazo al arenero”, señala el informe de Mivet. El análisis veterinario recalca que ignorar estos mensajes puede perjudicar la salud física y mental del felino. La veterinaria Bianca invita a los responsables de mascotas a solicitar orientación especializada para identificar el origen del problema. El seguimiento profesional y la atención a los cambios de comportamiento favorecen el bienestar integral y previenen la aparición de dificultades mayores en el futuro.