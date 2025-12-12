España

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

La Audiencia Provincial de Madrid, al resolver el recurso, ha establecido criterios claros sobre los requisitos

Guardar
La Audiencia de Madrid concede
La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española (Montaje Infobae)

El 9 de octubre de 2025, la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia relevante sobre la concesión de la nacionalidad española a sefardíes. Se trata del caso de Estanislao, un ciudadano salvadoreño que ha conseguido la nacionalidad por carta de naturaleza al amparo de la Ley 12/2015, destinada a sefardíes originarios de España.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) había recurrido una sentencia anterior que reconocía este derecho, cuestionando las pruebas aportadas. La Audiencia Provincial, al resolver el recurso, ha establecido criterios claros sobre los requisitos, generando un precedente importante para la interpretación de la ley.

La Ley 12/2015 permite que sefardíes originarios de España obtengan la nacionalidad si demuestran su origen y una especial vinculación con el país. Para cumplir estos requisitos, la ley admite diferentes tipos de pruebas, como certificados emitidos por comunidades judías, informes genealógicos, documentos históricos o cualquier otra evidencia relevante.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

Nacionalidad española por origen sefardí

La sentencia aclara que estos elementos necesarios para obtener la nacionalidad no deben ser cumplidos de forma acumulativa, sino que basta con uno solo, siempre que acredite la condición de sefardí. Por tanto, con uno de estos requisitos en orden puede bastar para obtenerla. En el caso de Estanislao, la DGSJFP rechazó los certificados de autoridades rabínicas de Estados Unidos por no ser del país de residencia del solicitante.

Sin embargo, la Audiencia Provincial validó el certificado expedido por la Iglesia Comunidad Judía Sefaradí de San Salvador. Además, aceptó un informe sobre apellidos elaborado por una persona física, considerándolo una prueba complementaria. Este enfoque rechaza interpretaciones excesivamente rígidas que limiten el acceso a la nacionalidad, facilitando así acreditar el origen sefardí. El tribunal sostuvo que la prueba conjunta y razonada era suficiente para demostrar estas raíces.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Especial vinculación y efectos para otros solicitantes

La Audiencia Provincial también se pronunció sobre el requisito de especial vinculación con España. En su sentencia, tuvo en cuenta la superación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales, así como las aportaciones económicas a instituciones judías y españolas. Además, consideró que estas acciones demuestran un compromiso real y continuo con el país, reflejando una integración significativa de Estanislao con la sociedad española.

Al residir Estanislao en un país de habla hispana, se le eximió de la prueba de conocimiento de idioma en español. El tribunal precisó que la ley no define una duración mínima para la vinculación, y que no pueden exigirse requisitos temporales no previstos por la normativa, como añadido en el proceso. Esta posición evita interpretaciones restrictivas y protege los derechos de quienes cumplen los requisitos esenciales establecidos por la ley.

Al desestimar el recurso de la DGSJFP, la Audiencia Provincial confirmó el derecho de Estanislao a la nacionalidad española. La sentencia remarca que la Administración no puede imponer requisitos adicionales ni interpretar de forma restrictiva las pruebas que establece la ley. Este fallo fija una referencia para futuros solicitantes sefardíes, consolidando una visión más accesible en los trámites de obtención de la nacionalidad española.

Temas Relacionados

NacionalidadSefardíesEl SalvadorEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La recta final de ‘Gran Hermano 20′: el adiós a cinco concursantes y la reacción de los finalistas al conocer la cancelación del programa

Mediaset adelanta la final del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez tras confirmar la fecha de la gran final

La recta final de ‘Gran

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Como todos los días, el precio actualizado de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos

Capacidad de los embalses en España este viernes 12 de diciembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ningún hospital privado se ha

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: “Esto va a traer problemas. Y muy serios”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”