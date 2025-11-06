España

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 6 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once de hoy 6 de noviembre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 6 noviembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 01 04 11 16 17 19 21 22 23 30 38 39 40 42 43 44 45 51 53 73.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España: “Aquí no existe el miedo, tienen tradiciones extremas”

A pesar de que la creadora de contenido lleva más de 4 años viviendo en Valencia, no deja de sorprenderse por algunas festividades españolas

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España:

José Ramón López, abogado: “Así es como puedes deducir mucho dinero si eres autónomo o tienes una empresa”

El especialista detalla que esta deducción está regulada en el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aplicable también a la declaración del IRPF

José Ramón López, abogado: “Así

‘El Hormiguero’, ‘La isla de las tentaciones’ o ‘Late Xou’, nominados a los Premios Iris 2025: los programas y presentadores con más candidaturas

La lista de candidatos a los galardones se ha revelado este jueves 6 de noviembre en un gran evento presentado por Xuso Jones y Ana Brito en el centro de Madrid

‘El Hormiguero’, ‘La isla de

Ficción y realidad se mezclan en las primeras imágenes de ‘Aída y vuelta’, la película de la icónica serie de Telecinco que dirige Paco León

La cinta se centra en el rodaje de un capítulo de la serie, poniendo sobre la mesa el dilema real al que tuvo que hacer frente la ficción: la salida de Carmen Machi

Ficción y realidad se mezclan

“Aprender a esperar es una de las mejores cualidades que puedes enseñarle a tu perro”: un adiestrador canino explica los beneficios

Alan Peiró destaca la importancia de reducir la ansiedad en las mascotas y fortalecer el vínculo con sus dueños

“Aprender a esperar es una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre una

La Audiencia Nacional abre una pieza separada por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

La jueza de Catarroja pide a la empresa gestora el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Maribel Vilaplana el día de la DANA

La diferencia entre un policía encubierto y un agente encubierto según un Inspector Jefe: “El sujeto no estaría cometiendo ningún delito”

La Audiencia de Barcelona absuelve al guardia urbano que disparó a un hombre sin hogar porque la acusación popular no está “legitimada” para actuar

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

ECONOMÍA

José Ramón López, abogado: “Así

José Ramón López, abogado: “Así es como puedes deducir mucho dinero si eres autónomo o tienes una empresa”

Qué es un desahucio por precario y cómo afecta a quienes viven en una casa sin contrato: no es lo mismo que echar a un okupa

La justicia perdona a un empresario casi 250.000 euros de deudas: prevalece la “buena fe” del deudor sobre la “interpretación” rígida de la ley

Quién tiene que asumir el coste de pintar la vivienda en alquiler, según un abogado de desahucios

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La respuesta de Lamine Yamal

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas

El ciclista Antonio Carvalho es suspendido por dopaje por la UCI: un caso similar al de Oier Lazkano

Un arquitecto analiza la reforma del Camp Nou: “Se quedará obsoleto en pocos años”

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos