La atleta brasileña que quiere traer a España el ‘verdadero’ sabor del açaí: “No es un helado, es un superalimento que tiene muchísimos beneficios”

El açaí, la fruta de moda que es antioxidante y puede ayudar a controlar los niveles de colesterol (Adobe Stock)

Una moda, un superalimento, un delicioso postre y un ingrediente de enorme aporte nutricional. Todas estas palabras podrían definir al mismo tiempo al açaí, un fruto comestible que, en los últimos años, parece estar en boca de todos. Este fruto, procedente de la palmera del asaí que crece en algunas zonas de Sudamérica, se consume habitualmente hoy en día para elaborar batidos y otras bebidas, recetas de repostería y bowls que parecen más un helado que una baya tropical.

Hasta aquí lo ha traído Thatianne Campos, atleta de alto rendimiento, brasileña de nacimiento, la fundadora de The Goood Açaí Club, una de las últimas aperturas madrileñas que se suma al ingrediente más de moda del último año. Su proyecto se suma a otros locales como Amazonia Poke & Grill, The Açaí Spot o Raw Coco Green Bar, una auténtica oleada que ha llenado las calles más céntricas de la capital. Lo que caracteriza a este negocio, cuenta su fundadora, es que nace con la misión de revolucionar el paradigma del açaí, siendo pioneros en ofrecer su versión más auténtica para transformar este ingrediente en un estilo de vida.

Su madre es originaria de la región Norte de Brasil, en el Estado de Maranhão, que es el tercer mayor productos de açaí del país. “El açaí es parte de mi identidad cultural, parte de mi infancia. En mi día a día, el açaí era mi desayuno, mi comida y mi snack”, explica la fundadora. Allí, esta baya se come con todo tipo de elaboraciones, muchas veces acompañado de productos regionales tales como harina de tapioca (yuca), camarón seco, pescado, carne seca, etc. Incluso es utilizado como sustituto de alimentos comunes en el día a día del brasileño, como el frijol y el arroz.

Thaianne Campos, fundadora de The Goood Açaí (Cedida)

Durante sus muchos viajes por Europa en los últimos años, uno de los canales que Thaty, como la llaman sus amigos, encontraba para conectarse con su hogar era a través de este alimento ‘de moda’, una tendencia cada vez más extendida en Europa. Estaba en todas partes, pero no estaba como ella esperaba. “Yo empiezo a viajar por el mundo y no encuentro ese sabor natural del açaí que yo conocía. Ese sabor de mi infancia se ha perdido en el resto del mundo, se ha distorsionado”, asegura. Lejos del sabor agridulce, casi ácido, que disfrutaba en casa, se encontraba con mezclas edulcoradas, casi empalagosas, que nada tenían que ver con el fruto original.

Y se propuso cambiarlo. Así nació su empresa, un negocio que pretende difundir el açaí ‘de verdad’ con sus correspondientes propiedades nutricionales. “El açaí no es un helado ni es una pasta dulce. Es una fruta que viene de la Amazonia, un superalimento que tiene muchísimos beneficios para la salud”, asegura la brasileña. Su idea se materializó en marzo de 2024, con la apertura de la primera tienda The Goood Açaí Club en la calle Hortaleza 25, en pleno corazón de Madrid; en el barrio de Chueca.

Las propiedades del açaí, un ‘superalimento’

Pero el açaí es mucho más que una moda. Hace siglos esta fruta de color morado oscuro ya era conocida y utilizada por las tribus indígenas como medicamento natural, para el tratamiento de enfermedades de la piel y curar males digestivos. No ha sido hasta recientemente que sus propiedades y beneficios se han hecho conocidas en todo el mundo, convirtiéndose en un producto muy deseado por quienes buscan seguir una dieta saludable.

“Es el mejor antioxidante, rico en fibra y proteína, y te aporta muchísima, muchísima energía, tanto antes del deporte como después”, afirma la fundadora, atleta de alto rendimiento y competidora en triatlones de largas distancias. Por cada 100 gramos de pulpa, el açaí contiene 8,1 g de proteínas; 52,2 g de carbohidratos (incluidos 44,2 g de fibra) y 32,5 g de grasas; además 260 mg de calcio, 4,4 mg de hierro, 1002 U de vitamina A y pequeñas cantidades de vitamina C, así como ácido aspártico y ácido glutámico y además 319 mg de antocianina y otros antioxidantes.

El largo viaje del açaí, desde la selva de Brasil hasta Chueca

El Açaí es una fruta de un árbol (palma) que crece en Sudamérica, principalmente en la región Amazónica del Brasil. Debido a que este árbol no crece fuera de su hábitat natural y que sus frutos frescos son muy perecederos, su disponibilidad fuera de Brasil es muy limitada. Traer hasta Madrid el açaí se convierte así en un auténtico reto. “Para mantener esas propiedades del açaí tienes que hacer una recolección adecuada, un proceso de limpieza y congelarlo de inmediato”, explica la brasileña.

Proceso de recolección del açaí, una fruta amazónica (Adobe Stock)

Para traer este fruto en perfectas condiciones hasta España, Thaty y su equipo trabajan directamente con productores brasileños, más concretamente con comunidades indígenas ‘ribeirinhas’ que viven de la recolección y venta del açaí. Estas poblaciones aprovechan al máximo el árbol açaizeiro, que mide unos 20 metros, y lo utilizan para su subsistencia. Las hojas y tronco se utilizan para construir las propias viviendas de esta comunidad, mientras que sus frutos se venden a productores, como es el caso del The Goood Açaí.

Una vez recolectado, lo envían a una planta de producción para desinfectarlo y pasteurizarlo. “Tú no puedes comer un açaí como si fuera otra fruta porque no tiene pulpa”, explica Thaty. Esta fruta tiene que pasar por un proceso de amasado y raspado a mano. Después, se cuela y se le agrega agua, haciendo que se expanda cuatro a cinco veces más, sacando a la luz todos sus beneficios. Para conservar intactos estos últimos, comienza un proceso de ultracongelado que alcanza hasta los -40 °C. Desde allí, lo envían a Madrid en congeladores que mantienen estable la cadena de frío, la cual se rompe únicamente al llegar al local y procesarse, convirtiéndose así en un delicioso bowl.

Bowls de açaí de The Goood Açaí Club (Cedida)

Bowls y smoothies

En The Goood Açaí Club, el açaí se puede pedir tanto en forma de bowls como en formato smoothie, por un precio entre los 11 y 14 euros. A estas bases se pueden añadir ingredientes como avellana, avena, sirope de ágave, granola o leche en polvo, así como frutas como plátano, fresa y kiwi. También se pueden elegir toppings como paçoca, goji berries, cacao nibs, castanha de cajú, creme de cupuaçú, maracuyá, etc. Además de todas estas opciones, desde la marca de açaí han querido añadir un toque diferenciador, profundizando aún más en el aporte nutricional de su producto estrella. “Nosotros queremos dar salud a través de la salud. ¿Cuál es la mejor forma de dar salud a través de la salud? Ponemos toppings premium: colágeno, vitamina C, ácido hialurónico...”, explica su fundadora.

En ninguna de estas opciones se añaden azúcares ni edulcorantes artificiales, aunque el açaí sí se mezcla con otros ingredientes como el maracuyá para conseguir un sabor más dulce de manera natural. Podemos formar nuestros propios bowls o elegir algunos que ya vienen preparados en su carta, una que incluye también alimentos muy típicos de Brasil como el pan de queso o la tapioca.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.