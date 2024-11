Giuseppina, la mujer de 100 años con un tumor que logró mejorar gracias a la cirugía de un médico: “Me dio otra vida”

Mujer mayor de espaldas en la entrada de una casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giuseppina Tantignoni, una mujer de 100 años que desafía los límites de la medicina y el tiempo, ha vuelto a renacer gracias a una operación en el Hospital de Pisa. “El doctor Morelli no me ha devuelto la vida: me ha dado otra vida, que es algo diferente”, declaró Giuseppina con un claro brillo en los ojos a Il Tirreno. Esta cirugía, que ha sido catalogada como excepcional, fue realizada por el doctor Luca Morelli, cuya profesionalidad ha sido ampliamente reconocida. La intervención quirúrgica no solo fue un logro médico, sino que representa una nueva oportunidad para Giuseppina.

Desde su cama convaleciente, Giuseppina Tantignoni, conocida cariñosamente como Giuse, ha reflexionado sobre su vida, lleva de anécdotas y vivencias culturales. “Fui una niña rara, ¿sabes?, y hoy sigo siendo un caos”, compartió con el medio italiano con una jovialidad radiante que desmiente su edad. A lo largo de su vida, ha sido amante de la literatura y las lenguas, lo que le ha permitido relacionarse dentro de círculos de intelectuales. Su libro de aforismos consiguió llamar la atención de Maurizio Costanzo, periodista y presentador de televisión italiano, quien la invitó a su programa.

El legado de Giuseppina no es solo el de una gran académica y escritora que se licenció en Literatura Moderna a los 22 años en la Universidad Cattolica de Milán, sino también el de una mujer audaz que vivió momentos importantes de la historia, como en la Segunda Guerra Mundial: “Un día me arriesgué a que los alemanes me detuvieran como espía. Iba en un tranvía en Milán, llevaba en el bolso un pan casero, y dentro tenía mensajes”, ha relatado, revelando su resiliencia y valentía que la caracterizan. Estos recuerdos son parte del tejido de una vida rica en experiencias y amistades, como su relación con Lidia Menapace, una importante senadora italiana.

Anna Perazzo, hija de Giuseppina, ha sido su pilar durante este proceso. Ella ha agradecido públicamente al doctor Morelli el haber querido asumir el desafío de operar a su madre. “Nuestro infinito agradecimiento al profesor Morelli, no solo por la excelencia de su profesionalidad, sino también por aceptar el reto de operar a una paciente tan mayor”, ha dicho Anna.

Su sueño: escribir otro libro y “ayudar en la reforma escolar”

La operación ha reavivado el espíritu de Giuseppina, quien ahora mira hacia el futuro con planes y sueños renovados. Ahora, su deseo es escribir otro libro y contribuir a la reforma del sistema educativo, una causa con la que siempre ha estado muy concienciada. “Me gustaría ayudar en la reforma escolar. Con menos problemas, los niños estudiarían mejor”, reflexiona, y propone un enfoque centrado en la transformación de los individuos y las familias antes que en la estructura escolar.

La historia de Giuseppina ofrece una inspiradora lección de vida. Más allá de sus contribuciones culturales, su vida es un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad y la vejez. El profesor Morelli, con su audaz procedimiento quirúrgico, ha facilitado que siga haciendo historia a través de su insaciable curiosidad y amor por el aprendizaje. Giuseppina Tantignoni continúa siendo, a través de su ejemplo y sus palabras, un faro de sabiduría y coraje para todas las generaciones.