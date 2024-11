David Broncano se salta su propia norma en ‘La Revuelta’ y habla de una de sus exparejas: “Me dejó”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este lunes, 18 de noviembre, La Revuelta ha dado su primer salto al prime time tras cambiar su horario de emisión habitual debido al partido que ha disputado la Selección Española de Fútbol y Suiza y que ha sido retransmitido por RTVE. Para esta ocasión, el espacio ha contado con la presencia de Carmen Machi, quien se ha sentado por primera vez junto a David Broncano tras haber sido invitada en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos 8 años.

La protagonista de la icónica serie de televisión Aída ha presentado su nuevo proyecto profesional, Celeste, una ficción en la que también aparece el jiennense. Pero, además, la actriz ha explicado el motivo por el que había rechazado presentarse al formato, cuyo precedente es La Resistencia, emitido en Movistar Plus+. “Cómo no he venido antes... La verdad es que no lo sé... Yo no quería venir porque esto es un curro”, ha comenzado a decir la madrileña, quien fue recibida por una fuerte ovación del público.

“Tú vienes aquí y tienes que estar a la altura. No es fácil”, ha revelado la invitada, poco antes de revelar la razón que le ha llevado a aceptar la última propuesta de Broncano. “Yo he venido porque mi padre es muy fan del programa, con 92 años es muy fan”, ha asegurado, dejando entrever que esta sería el motivo de peso de su paso por La Revuelta.

Carmen Machi junto a David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

“Yo te iba a afear un poco que no hayas venido aquí en 8 años pero que vengas por tu padre es muy bonito”, ha expresado el cómico tras escuchar las palabras de Machi. “Yo estoy amargada. Esto es un curro, aquí si te mueves mucho no funciona, tienes que estar como atontado. Yo te veo a ti y tienes calma”, ha continuado explicando la invitada. “Me alegro muchísimo de haber venido. Yo no vengo, pero lo veo”.

VIVA PAPA MACHI. 92 años tiene el tío y se casca a diario este programa. #LaRevuelta pic.twitter.com/o7T9LOaWHu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2024

David Broncano se salta las normas

Durante la visita, David Broncano ha preguntado a Carmen Machi por la retirada de Rafa Nadal, quien pondrá fin a su trayectoria en las pistas de tenis con la final de la Copa Davis. La actriz ha explicado que ella ha sentido “mucha angustia” con su retirada. “Es como que acabara una etapa de mi vida, nos ha hecho tan feliz... Hemos vivido tantos momentos”, ha manifestado, visiblemente nostálgica, por su retirada.

“Yo creo que ahora no está bien. Lo digo como algo bueno conociéndole. Ahora está rabioso porque ha vivido el tenis con mucha intensidad y yo creo que él no se quiere retirar. Tiene que estar enfadado, es muy competidor”, ha replicado Broncano, intentando demostrar su respeto al deportista.

“He tenido angustia con la retirada de @RafaelNadal. Es como si acabara una etapa de mi vida porque me ha hecho tan feliz...”



Gracias por tanto, Rafa 👏🏻🎾 Un deporte te estará eternamente agradecido. #LaRevuelta pic.twitter.com/zlfWAn3Zpb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2024

La conversación ha tomado otro tono cuando Carmen Machi cuando ella ha pasado a cuestionar al presentador. “¿Tu eres bueno al tenis? Me da mucha intriga”, le ha preguntado. Ha sido entonces cuando el conductor de televisión ha roto su regla de oro y ha respondido con total sinceridad a la invitada, trayendo al presente una de sus exparejas. “Voy a mejor. Yo jugaba por mi cuenta y empecé con gente buena. Empecé a salir con una chica que era tenista”, ha dicho, intentando no entrar en muchos detalles.

“Sí, con Paula”, ha replicado Machi, haciendo referencia a la relación que Broncano mantuvo con Paula Badosa en 2020. “Ella me dijo una cosa: ‘Tú piensas que sabes jugar y eres más malo que una mierda’. Desde entonces le dije que iba a aprender en cinco años y estoy en ello”, ha comentado con gran orgullo. “Y ten dejó”, ha añadido Grison, sacando a la luz un nuevo dato sobre la relación de su compañero. “Y me dejó”, ha zanjado el presentador entre risas, dando por finalizado el tema. Carmen Machi ha seguido hablando de tenis, aunque centrándose en Rafa Nadal, sin cuestionar al comunicador sobre su vida personal.