¿Si soy de Muface puedo ir a la Seguridad Social?

Imagen de archivo: Fachada de un edificio de Muface, en Paseo de Juan XXIII, a 11 de octubre de 2024, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

Este martes a las 10:00 horas acaba el plazo de las aseguradoras para comunicar si se adherirán o no al nuevo concierto bianual de Muface. La oferta realizada por el Gobierno, que supone un aumento de más del 17% de la prima (2.681 millones de euros), no ha convencido a las compañías que cubren la sanidad concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. Por el momento, solo Mapfre se ha pronunciado al respecto: asegura que no volverá a Muface, tras haberlo abandonado en 2009. No dejó claro tampoco si continuaría prestando sus servicios en la mutialidad judicial, Mugeju.

SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV deben contestar este martes si seguirán o no dentro de la mutualidad pública para funcionarios. Estas empresas habían pedido una subida de la prima de cerca del 40% para lograr que el servicio fuese rentable para ellas. Muface, aseguran, les genera enormes pérdidas debido a la alta siniestralidad y los costos derivados de la atención a largo plazo. Según cálculos de algunas compañías, las pérdidas anuales rondan los 200 millones de euros.

A pocas horas de que venza el plazo otorgado por el Gobierno, todavía queda en duda de los mutialistas si podrán seguir o no disfrutando de este servicio de sanidad privada, pues el concierto actual caduca el próximo 31 de diciembre. Tampoco queda claro si la sanidad pública será capaz de hacer frente al aumento de pacientes que supondría la desaparición de Muface. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) asegura que Muface le ahorra a las arcas públicas más de mil millones de euros cada año.

¿Puedo ir a la sanidad pública?

El Gobierno le paga la sanidad privada a los funcionarios

El modelo de asistencia sanitaria de Muface es mixto, lo que permite a los mutualistas elegir entre asistencia sanitaria concertada o pública. En el caso de optar por los servicios concertados, los beneficiarios tienen acceso a la atención ofrecida por las aseguradoras SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. Por otro lado, los servicios públicos son proporcionados por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Sin embargo, ser beneficiario de las prestaciones concertadas de MUFACE es incompatible con cualquier otro régimen de la Seguridad Social, aunque se garantizan las prestaciones de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La elección entre sanidad pública o privada también tiene implicaciones en situaciones de emergencia médica. Los mutualistas que opten por la sanidad pública deben llamar al 112 en caso de emergencia, mientras que aquellos que elijan la opción concertada deben seguir las indicaciones de su aseguradora.

Pero ser beneficiario de Muface no te impide volver a la sanidad pública para siempre. Cada año, se permite a los funcionarios la opción de modificar su elección y elegir o la sanidad privada o la pública. Podrán hacer el cambio quienes lo deseen el próximo mes de enero, a través de la Sede Electrónica o en las oficinas de Muface. En casos extraordinarios, esta modificación se puede hacer también fuera de plazo.