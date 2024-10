Un jefe obliga a sus camareros a acatar la “nueva política de empresa”: no podrán consumir en su lugar de trabajo durante sus días de libranza

Fotografía de archivo en donde se ve a un joven mientras trabaja en un restaurante como camarero. EFE/ Antonio García

Cada día en las redes sociales se viralizan publicaciones en las que se denuncian los abusos que los propietarios de restaurantes y bares cometen contra sus empleados: condiciones laborales pésimas, sueldos bajísimos por jornadas de trabajo largas o ilegalidades que se realizan con el fin de aumentar el beneficio económico del empleador, aunque esto supongo una merma de los derechos laborales de los camareros.

Jesús Soriano (@SoyCamarero en sus redes sociales) se ha convertido en el máximo representante de los derechos de los trabajadores en España, especialmente del sector hostelero. Especialmente en X, publica los mensajes que los empresarios envían a sus empleados y en los que se demuestran los abusos laborales que estos cometen. Su contenido se viraliza todas las semanas y muchos usuarios dejan sus opiniones al respecto, lo que provoca un debate constante sobre los derechos de los trabajadores.

En este caso, Soriano ha compartido a través de su cuenta de X el comunicado que un jefe mandó a los camareros y cocineros de sus locales con respecto a una nueva norma que se introduciría en el establecimiento. Además, como hace habitualmente, ha preferido mostrarse imparcial y animar al resto de usuarios a opinar sobre el tema, lo que ha provocado que la publicación cuente con más de 200 respuestas.

La nueva “norma” del restaurante que afecta a los empleados

El empresario a cargo de los establecimientos expone la introducción de una nueva norma que prohíbe a los empleados consumir en los locales en sus días de descanso: “Queda estrictamente prohibido que cualquier miembro del equipo consuma alimentos o bebidas en los locales de la empresa durante sus días de descanso”. Aunque el comunicado no expresa directamente el motivo de esta nueva medida, sí alega que persigue el objetivo de “mantener un ambiente laboral profesional y evitar posibles malos entendidos”.

Además, el autor del mensaje continúa añadiendo que “esta medida se ha implementado para asegurar un uso adecuado de nuestras instalaciones, y garantizar que tanto el personal como los clientes disfruten de la mejor experiencia posible en nuestros espacios”. Este último comentario ha sido criticado por algunos usuarios de la plataforma: “suena a que no quieren que los empleados se junten con clientes más allá de la relación laboral. Medida de tono clasista”. Muchos de los comentarios señalan que la medida es “desproporcionada” e incluso dudan de que sea legal: “prohibirte ir a un local sin más no es legal”, “Es como si un banco prohibiera a la plantilla abrir cuenta en la entidad”.

Una compi me envía una nueva "norma" en su empresa. ¿Qué opináis? pic.twitter.com/bpxQFHAvBu — Soy Camarero (@soycamarero) October 14, 2024

Algunos usuarios han utilizado el humor para expresar su opinión sobre aquellos trabajadores que acuden a sus lugares de trabajo durante sus días libres: “No me acerco yo a mi lugar de trabajo en mis días libres ni por error” o “Estoy deseando salir de allí como para pasarme un finde”, exponen dos personas que han leído el mensaje. Sin embargo, muchos otros comentarios señalan que la medida de la empresa quizá sí tiene justificación y que puede deberse a un abuso de los propios trabajadores: “Suena a que alguien ha abusado de la confianza de la empresa y ha estado comiendo y bebiendo gratis en sus días libres”. Ante esta suposición, que no queda expresamente indicada en el comunicado publicado, algunos han expresado su conformidad con la decisión y han expuesto su experiencia personal, afirmando que es una situación que en ocasiones se produce en los lugares de trabajo: “Yo tenía dos compañeras que desayunaban, comían y cenaban siempre en el restaurante. Daba igual si le tocaba el turno o no porque daban por normal no pagar nunca, ya que trabajaban allí y los compañeros nunca les cobraban ni a ellas dos ni a los amigos que se traían. Total, pagaba el jefe”.

La publicación de Jesús Soriano se ha llenado de argumentos a favor y en contra de la medida del propietario e incluso algunos usuarios han señalado que es una norma que no beneficia a la empresa: “A mí que un trabajador de un restaurante coma en ese restaurante o bar me da seguridad, ellos son los que saben qué se cuece por detrás”.

