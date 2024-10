España presenta su canción para Eurovisión 2024: un homenaje a Lola Flores con guiños a Taylor Swift, Rosalía o Shakira

Chloe DelaRosa, en la presentación de su canción para Eurovisión Junior 2024. (RTVE)

RTVE ha presentado este lunes Como la Lola, el tema con el que Chloe DelaRosa ejercerá como anfitriona en la XXII edición de Eurovisión Junior, que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Madrid. La joven artista no ha podido contener la emoción al ver por primera vez el videoclip de su canción, un tema alegre que relata su pasión por la música y homenajea a Lola Flores con guiños a otras cantantes internacionales.

Taylor Swift, Shakira, Karol G o “la motomami” Rosalía están presentes en la letra de esta canción “con mucha fuerza y mucho poderío” que Chloe interpretará sobre el escenario de la Caja Mágica. “No es flamenca, es moderna, pero la flamencura la llevo yo dentro”, ha expresado en la presentación, a la que ha asistido Infobae España.

En Como la Lola, Chloe DelaRosa transmite cuánto le gusta ser “cantista”. Esta expresión ya es una de sus señas de identidad; la mezcla de “cantante” y “artista” y que, de hecho, forma parte de la propia letra de la canción, compuesta por David Parejo, L uis Ramiro y Alejandro Martínez y con la participación de la propia cantante, que ha incluido su leitmotiv: “La palabra ‘cantista’ tenía que estar sí o sí”, ha aseverado.

“Se ha trabajado mucho la canción, se han hecho muchos arreglos y ha quedado un tema moderno, pop con un toque flamenco y estamos muy contentos con el resultado”, ha asegurado Ana María Bordas, jefa de delegación de España en el Festival. Este año, ha dicho, era importante tener una buena canción al ser RTVE la organizadora del festival: “Nuestra representante tiene que ir a por todas y estar en primera línea de fuego para ganar”.

Letra de ‘Como la Lola’

¡Como la Lola!

¡Como la Lola!

En mi escuela todos dicen que estoy loca

pero no me importa porque se equivocan.

Voy a echarle ganas, voy a echarle fe.

Los sueños más grandes al principio son bebés.

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario,

es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

Ya desde la cuna cogía el sonajero

como si fuera un micro pa cantarle al mundo entero.

Que de mayor yo quiero ser cantista,

cantante, artista, la protagonista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

¡Como la Lola!

¿Quién dijo miedo?

Es solo un juego.

(Cero postureo).

Amo lo viejo,

amo lo nuevo,

el arte verdadero.

Quema como el fuego y es profundo como el mar

y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo voy a ser cantista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

¡Pero universal como la Lola!

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrio.

¡Y como la Lola!

(Como la Lola)

Quiero cantar en cada ciudad

(Como la Lola)

¡Y quiero ver a toda Europa bailar!

(Como la Lola)

Somos pequeños y queremos soñar.

Music wins, I wanna dance!

(Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo-lo)

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo-la.

Como, como,

como la Lola, Lola.

La Lola.