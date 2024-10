Rajoy hace reír al Foro de la Toja contando su experiencia con los nuevos tapones de las botellas: “Me puse hecho un circo”

Mariano Rajoy, António Costa y Felipe González en el Foro de La Toja. (Elena Fernández/Europa Press)

Mariano Rajoy, al margen de la política, es uno de los políticos más divertidos, bien sea por su naturalidad en los discursos o por sus lapsus, que le han convertido en un personaje viral en redes sociales, sin querer buscarlo. Atrás quedan los momentos en los que pronunciaba frases como “cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”, “España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles” o “es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”. No se sabe si sus intervenciones políticas eran escritas por él o por sus asesores de comunicación, o si él, simplemente, se confundía. Intencionadamente o no, sus célebres discursos han hecho que se hablase de él para lo bueno o para lo malo.

Su último episodio

El expresidente del Gobierno ha reaparecido en el Foro La Toja, celebrado en la isla de La Toja, perteneciente a la provincia de Pontevedra. Se trata de un espacio de diálogo y reflexión, con numerosas personalidades del mundo de la política y las relaciones internacionales como invitados, donde se tratan asuntos que conciernen a las sociedades democráticas. “Unos valores que identificamos con la democracia representativa y con sociedades abiertas que tienen su fundamento en la libertad individual, la igualdad y la dignidad de las personas; en definitiva, con democracias liberales que creen en la división de poderes y el equilibrio entre los mismos, en la independencia de la justicia, en el pluralismo político, en la libertad de expresión, en el respeto a las minorías y en las garantías necesarias para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos sobre la sociedad y sus integrantes”, se explica en la página web del foro.

En este encuentro, Rajoy ha hablado de diferentes temas, y, en un momento dado, ha explicado su posición con respecto a los nuevos tapones de las botellas de plástico, la cual ha desatado las risas entre los asistentes. “Hace un mes, estaba con una botellita de estas y veía que no podía… no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un ‘circo’. Ahora, todas las botellas son así”, declaraba indignado al resto de ponentes —entre los que se encontraba el también expresidente, Felipe González— y al público.

El porqué de esta molesta y necesaria medida

El origen de esta normativa fue una directiva europea en 2019, que fue posteriormente añadida por el gobierno español en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La ley tiene como objetivo asegurar que los tapones se reciclen junto con el envase. El hecho de que el tapón esté unido al resto del envase facilita, en gran medida, el proceso de reciclaje.

Es cierto que, de ahora en adelante, beber agua de una botella de plástico resultará molesto para nuestra nariz, pero esta medida se aplica por la enorme cantidad de tapones que, todavía, se observan en entornos naturales como el campo o la playa, perjudicando al medioambiente. Además, esta medida contribuirá a favorecer la economía circular, que según la Unión Europea, pretende extender el ciclo de vida de los productos de consumo.

