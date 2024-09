Si has comprado una nevera recientemente será mejor que no le pongas imanes: este es el motivo

Diversos imanes decorativos en un refrigerador, usados tanto para la organización como para la personalización del espacio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el mundo conoce a alguien que le encanta viajar y tiene una nevera decorada con cientos de imanes que dotan de un color especial a la cocina. Sin embargo, estos souvenirs de las ciudades que nos han enamorado o los regalos especiales, hechos a mano o decorados con una fotografía que evoquen a un buen recuerdo, pueden ser realmente dañinos para el correcto funcionamiento del electrodoméstico.

Si bien, no todos los rumores que circulan sobre los imanes son ciertos. Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Endesa han trabajado en diferentes estudios que han desmentido las habladurías sobre el posible impacto negativo que tienen estas pequeñas piezas decorativas. Pero entonces, ¿hay que quitar los imanes del frigo y almacenarlos en un nuevo lugar de la casa?

¿Es seguro poner imanes en la nevera?

Los mitos sobre el incremento del consumo energético o la conservación de los alimentos por colocar los souvenirs en la puerta del frigorífico han sido desmentidos por sendas entidades. Esto responde a las dudas de muchos usuarios que temían que estos accesorios magnéticos perjudicasen el funcionamiento del electrodoméstico.

Concretamente, Endesa ha enfatizado que el campo electromagnético generado por los imanes es tan insignificante que no atraviesa la puerta del frigorífico, por lo que no llega a la parte trasera donde se encuentra el compresor. De esta manera, se descarta cualquier influencia en el consumo de energía sobre el aparato. Por su parte, la OCU ha confirmado que los imanes no afectan la calidad de los alimentos almacenados.

Sin embargo, la OCU ha señalado una excepción: los frigoríficos de última generación con funciones inteligentes y pantallas táctiles. Y es que en estos casos, un campo magnético fuerte podría distorsionar la pantalla.

No obstante, la organización aclara que es difícil que los imanes decorativos comunes generen un campo lo suficientemente fuerte como para causar este problema. Además, los fabricantes de estos dispositivos electrónicos suelen garantizar que cumplen con los estándares de seguridad electromagnética.

Los imanes con gran carga magnética

A pesar de que los pequeños souvenirs no tengan una gran carga como para afectar al desempeño del electrodoméstico, existen un tipo de imanes más potentes, como los de neodimio, que se utilizan para sujetar notas o papeles pesados. En estos casos, la OCU recomienda consultar con el fabricante del frigorífico para evitar posibles inconvenientes. Pues, estos imanes en particular podrían, en teoría, afectar las pantallas táctiles de los modelos más avanzados.

De igual manera, una noticia de La Sexta ha advertido que este material puede perjudicar a las funciones inteligentes de los más modernos. Esto lo avala con un estudio en el que se indica que el campo magnético de los imanes podría afectar la sensibilidad de las pantallas táctiles.

Asimismo, el estudio señala que este problema se acentúa cuando se colocan muchos objetos en la puerta o cuando estos están hechos de materiales como acero inoxidable, hierro, aluminio recubierto o materiales ferromagnéticos. Por lo que se aconseja revisar las propiedades de estas piezas antes de comprarlas, y así evitar este problema. Sin embargo, se aclara que los imanes no afectan la conservación de los alimentos, sino únicamente las funciones inteligentes del frigorífico.