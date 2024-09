La fruta poco conocida en España que es rica en colágeno y regula la presión arterial

Cuenco de nanches (Shutterstock España)

El nanche es un fruto tropical de color amarillento o anaranjado (según lo maduro que esté) que destaca por su pequeño tamaño que encierra un sabor dulce y algo ácido. A pesar de que apenas se consume en España, es una joya nutricional que ofrece una variedad de beneficios para la salud, comparables e incluso superiores a otras frutas populares como la mandarina. Es originario de América Central, México y algunas regiones de Sudamérica y el Caribe, donde también se le conoce como nance, changunga o muruci, dependiendo de la región.

El árbol de nanche puede crecer hasta unos 10 metros de altura y se adapta bien a climas cálidos, secos y tropicales. Por esta razón, es común encontrarlo en zonas áridas y semiáridas. Los frutos suelen crecer en racimos y pueden consumirse frescos, aunque también se usan en diversas preparaciones culinarias dada su versatilidad.

Esta fruta sobresale por su contenido de vitamina C, superando a la mandarina en esta vitamina esencial para el sistema inmunológico, según la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos. La vitamina C es crucial para fortalecer las defensas del cuerpo contra enfermedades y para mantener la salud de la piel, las encías y otros tejidos conectivos. Una porción de nanche proporciona una cantidad significativa de esta vitamina, ayudando a cubrir las necesidades diarias con facilidad.

Además de su alto contenido en vitamina C, el nanche es reconocido por su capacidad antioxidante. Los antioxidantes son compuestos que combaten el estrés oxidativo en el cuerpo, reduciendo el daño celular y ayudando a prevenir enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. Por ello, consumir regularmente nanche puede contribuir a fortalecer las defensas antioxidantes del organismo, apoyando así la salud a largo plazo.

Otro beneficio notable de esta fruta tropical es su efecto antiinflamatorio, ya que contiene compuestos naturales que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto es especialmente beneficioso para personas que sufren de condiciones inflamatorias como la artritis, donde la inflamación crónica puede causar dolor y deterioro en las articulaciones. Si incorporamos nanche en la dieta, podremos sentir un alivio natural y contribuir a la gestión de estas condiciones.

El nanche también es una fuente de colágeno, una proteína esencial para la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones y que es necesaria para mantener la elasticidad de la piel y la integridad estructural de los tejidos conectivos. Consumir nanche puede apoyar la producción de colágeno en el cuerpo, promoviendo una piel saludable, flexible y ayudando a mantener la función adecuada de las articulaciones.

Una fruta que protege el corazón

En términos de salud cardiovascular, el nanche ofrece beneficios significativos al ayudar a regular la presión arterial. Su contenido de nutrientes esenciales, incluidos los minerales como el potasio, contribuye a equilibrar los niveles de líquidos y electrolitos en el cuerpo, lo que a su vez puede ayudar a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables. Esto es crucial para la prevención de enfermedades cardiovasculares y el mantenimiento general del bienestar cardiovascular.