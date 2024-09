Pedro Sánchez defiende el asilo a Edmundo González Urrutia: “Es un gesto de humanidad con quien sufre la persecución y la represión”

Pedro Sánchez busca unidad en la UE para encontrar una salida democrática en Venezuela.

Pedro Sánchez defiende que conceder el asilo a Edmundo González Urrutia es “un gesto de humanidad”. El presidente del Gobierno se ha referido desde Shanghái, donde se encuentra de viaje oficial, a la reciente llegada a España del opositor al régimen de Nicolás Maduro, que este miércoles reconocerá el Congreso de los Diputados como presidente legítimo de Venezuela. “El asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que por desgracia están sufriendo la persecución y la represión. Y eso es lo que hemos hecho con Edmundo González”, ha declarado en rueda de prensa.

Sánchez ha añadido que el Ministerio de Exteriores, con José Manuel Albares al frente, trabaja por una posición común en el seno de la Unión Europea en relación con Venezuela “para que esa unidad nos permita tener margen de mediación con Caracas de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano”. Del lado diplomático, España sigue pidiendo la publicación de las actas de las elecciones celebradas el 5 de agosto, unos comicios que, según el Centro Carter, observador del proceso, no deben considerarse limpias. No es la única gran instancia internacional que así lo ha proclamado.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto al alcalde de Shanghái, Gong Zheng, este martes. (Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

A juicio de Sánchez, ya en el barro nacional, el PP se precipita y equivoca con su ambición de legimitar a González Urrutia en el Parlamento, medida no obstante que cuenta con el respaldo de una mayoría en la cámara, con el voto clave del PNV. Se queja el jefe del ejecutivo de que su oposición rechaza de manera sistemática cada paso: “Cuando la escucho, pues es lo de siempre, es decir que ‘no a todo’ lo que haga el Gobierno, como sea, donde sea y pese a quien sea. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia”, ha protestado.

El propio Nicolás Maduro ha hablado de este asunto hace apenas unas horas, cargando contra el PP y también contra Vox, a los que señala como responsables de que el Congreso dé a González Urrutia como ganador de las presidenciales. Ha calificado a estos partidos como “basura”. “Fueron millones de españoles -ha dicho- que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha, y la ultrabasura de Vox, que es la ultraultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América”. Asimismo, ha solicitado a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de su régimen, que haga llegar a su “amigo” el ministro Albares “el acta de la independencia del 5 de julio” para que “sepa que Venezuela es y será irremediablemente libre, soberana, independiente de Madrid, de España y del mundo entero”.

Concentración en Madrid este martes para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones en Venezuela. (EFE/Rodrigo Jiménez)

González Urrutia aterrizó el domingo en nuestro país, donde empieza a instalarse. Este martes, en Madrid, su hija Carolina leyó un mensaje en su nombre en la concentración celebrada por la democracia en Venezuela, que tuvo lugar frente al Congreso de los Diputados. El líder opositor se comprometió a que la lucha por el reconocimiento de su triunfo en las urnas “continuará hasta el final”. En el acto participaron entre otros, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. También el líder de Vox, Santiago Abascal, que exigió “el reconocimiento inmediato de todas las naciones democráticas de Edmundo González como presidente de Venezuela” para “lograr la expulsión del tirano Maduro y hacer pagar a todos sus cómplices lo que han hecho a Venezuela, también los cómplices españoles”.