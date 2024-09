María del Monte, ilusionada con un nuevo proyecto un año después del robo en su casa: “Hay que tomarse las cosas como vengan y luchar por aceptarlas”

María del Monte en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA)

María del Monte se ha incorporado este martes como nueva colaboradora del programa Y ahora Sonsoles. La sevillana revivió hace solo unos días el primer aniversario de uno de los hechos más impactantes de su vida: el robo sufrido en su casa de Gines en el que se puso en peligro la vida de su pareja y la hija de esta.

El 24 de agosto de 2023, la cantante y su esposa Inmaculada Casal se encontraban durmiendo en su hogar en la localidad sevillana cuando unos encapuchados entraron a asaltar la casa en busca de todos los objetos de valor en esta. Sin embargo, no solo fue el susto sufrido o la brutalidad con la que fueron tratadas las mujeres que se encontraban en la casa, sino la supuesta implicación de su sobrino Antonio Tejado en los hechos lo que más dolor ha ocasionado en la familia.

Esto mismo, ha provocado que la artista haya pasado uno de los años más difíciles de su vida. La distancia con su círculo cercano, la cual se ha posicionado a favor de Tejado, no es suficiente para ella y la pareja se habría planteado abandonar su hogar. No obstante, parece que lentamente comienzan a recuperar la tranquilidad y empieza una nueva etapa como colaboradora del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3.

La autora de Cántame bromeaba hace dos semanas en la Feria de Málaga sobre dicho robo: “Miro mi reloj. Para uno que me queda”, algo que ha querido explicar con la presentadora de Atresmedia. “En la vida hay que tomarse las cosas como vengan y luchar por aceptarlas. Que conste en acta que yo no tengo nada preparado nunca. Siempre pienso en voz acta. Soy una persona con naturalidad. Aquello surgió”, ha comentado la cantante.

Además, no se ha escondido y también ha compartido unas palabras sobre la firme actitud que ha tomado ante el trauma sufrido el pasado año: “Yo no digo las cosas con dobleces, con mensajes ocultos. Soy así. Es verdad que ya lo dijo este hombre, George fue, puedes tener un reloj barato o uno caro, pero la hora te la van a dar los dos”. También ha reflexionado sobre lo que ha aprendido de este suceso: “Soy una persona que sé valorar lo que tengo y, a pesar de que me hayan quitado cosas, tengo lo mas importante que es salud y abrir los ojos cada mañana y formar parte de esto que se llama vida”.

Su proceso de curación

La tonadillera ha asegurado que “no tengo derecho a quejarme, ni regocijarme en mi daño”, e intenta mantener una actitud positiva consigo misma: “Los mensajes que intentó darme son: ‘hay que seguir adelante, la vida es otra cosa…' Porque cuando tu verbalizas algo acabas creyéndotelo. Para seguir viviendo es fundamental ver todo lo que quieres y ver todo lo que sobras”.

Estas palabras han sido las que le han permitido superar todo lo ocurrido. “Vivir es urgente. Mira, me impactó lo de Caritina. Como vivimos tan deprisa, no nos percatamos de lo que es la vida. Eso puede pasar en cualquier momento”, reflexionaba la sevillana.

Sin embargo, ha confesado a Sonsoles Ónega que este verano se lo ha tomado para sí misma y ha podido desconectar y descansar: “He tenido las vacaciones gratis más bonitas. Me he ido a la naturaleza pura y dura. He disfrutado de agua helada. Salvaje. Tomándome un filete empanado en la orilla de una poza. Y he sido feliz. No hace falta tanto”. Para ello, ha intentado huir de las masificaciones, ya que “yo tengo mi proceso y necesito mi tiempo para mis cosas. Voy poquito a poco”.