Una mujer enferma de cáncer terminal da una lección de vida: “En mi cabeza solo tengo a mis hijos. Pienso en curarme”

Loli y Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' (captura)

Desde Barcelona, Loli asistió el pasado martes al plató de El diario de Jorge para hablar del cáncer que le diagnosticaron hace dos años y medio. La mujer, de 51 años, se encuentra en fase 4B de un cáncer de útero con metástasis.

Jorge Javier Vázquez la ha recibido en su programa, donde ha contado su situación de la manera más realista, pero con un mensaje esperanzador.

“Estoy peleando por mi vida”, afirmaba de entrada, sentada en el plató de Telecinco. Comenzaba a contar su historia diciendo que se lo detectaron una primera vez, de la que se llegó a curar. Sin embargo, la enfermedad volvió a atacarle en febrero de 2023. “No me voy a curar, me lo han dicho. Pero yo digo: ‘Eso es lo que dicen los médicos, otra cosa es lo que pase’”, aseguraba la barcelonesa.

Loli en 'El diario de Jorge' (captura)

“Yo siempre tuve la menstruación ordenada y, de repente, mal. Fui a una clínica muy prestigiosa de Barcelona que no puedo nombrar. Estuve yendo un año y medio, y me decían que era la menopausia. Un día me hice una biopsia y el doctor me dijo que tenía células cancerígenas en el útero”, Loli apunta a que la gravedad de su enfermedad se debe a un diagnóstico tardío.

La invitada al programa de Telecinco contaba que al recibir la noticia no quiso decir nada hasta que no tuviera fecha para ser operada, algo que suelen hacer los pacientes en estas condiciones. En cambio, al cabo de unas semanas, Loli tuvo que acudir al hospital acompañada de su hermana y allí le confirmaron que tenía “un cáncer tan grande” que no se podía tratar”. La enfermedad había evolucionado tanto que la esperanza para los médicos era muy poca.

Loli en 'El diario de Jorge' (captura)

Sin embargo, esto no es así para Loli: “Yo en mi cabeza solo tengo a mis hijos. Pienso curarme”. Loli es madre de dos hijos de 17 y 20 años, ellos son su mayor fortaleza y por los que no está dispuesta a dejarse vencer por el cáncer.

Entre las alternativas que le ofrecieron los especialistas, Loli cuenta que estaban “la quimioterapia para toda la vida o parar el tratamiento cuando ella quisiera”. En este momento, Loli, que había entrado al plató con una peluca que cubría su cabeza, ha dejado ver cuál ha sido la decisión que ella ha tomado. “Este programa va a poner de moda a las mujeres calvas, hemos tenido algunas, aunque por otra razón, por alopecia. Estáis espectaculares”, ha afirmado el presentador, ante el gesto de la invitada, muy importante para visibilizar la realidad de muchas mujeres que pasan por lo mismo.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' (captura)

Antes de terminar la entrevista, Jorge Javier le ha preguntado qué le gustaría hacer antes de morir. “Yo es que hago lo que quiero, siempre lo he hecho”, ha asegurado. No obstante, ha reconocido que le quiere visitar Nueva York y que le gustaría conocer a sus futuros nietos.

La entrevista ha terminado con unas bonitas palabras por parte de Loli a su madre, que también se encontraba allí presente: “No me voy a morir de momento. Estoy divinamente. Te tengo que dar las gracias por todo. Si no fuera por ti, sabes que no estaría como estoy, ni mucho menos”.

“Tenemos que divertirnos, disfrutar y no tener miedo”, ha afirmado Loli. “Nos vemos el año que viene, ¿os parece bien?”, ha concluido Jorge Javier, haciendo una promesa con la madre y la hija.