La pastelería que vende la ‘oreja de Trump’ hecha de chocolate: el polémico vídeo que han decidido retirar de sus redes

Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump looks on during Day 2 of the Republican National Convention (RNC), at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, U.S., July 16, 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY

El intento de asesinato contra Donald Trump, en el que una bala impactó en la oreja del expresidente durante un mitin celebrado en Pensilvania, ha dado lugar a una de las creaciones dulces más insólitas y virales del momento. Ante este histórico acontecimiento, el pastelero barcelonés Christian Escribà vio la oportunidad de combinar humor y repostería, creando un dulce muy particular: una réplica en chocolate de la oreja del expresidente Trump.

Tan solo 48 horas después del atentado, Escribà publicaba un vídeo en Instagram en el que se mostraba cómo, simulando un disparo, una joven se llevaba la mano a la oreja y luego daba un mordisco a la oreja de chocolate blanco. “Si tienes problemas con tus orejas, tenemos la solución más dulce: ¡orejas de chocolate!”, se podía leer en el post, que anunciaba que estas curiosas creaciones estarían disponibles en chocolate blanco y negro a un precio de 4,5 euros.

Cartel de promoción de la oreja de chocolate de la Pastisseria Escribà

A sabiendas de que es un tema que podría generar polémica en sus redes sociales, el pastelero quiso anticiparse a las críticas, explicando que la intención es simplemente hacer reír a la gente: “La idea no es vender orejas necesariamente, si no, más bien, hacer una broma, que si no reímos, malament anem”. Pero esto no evitó la respuesta de sus seguidores y otros usuarios de Instagram. “No todo se vale para vender”, escribía un usuario, mientras que otro aseguraba que nunca más iría a comprar productos del pastelero por haber tenido tan “mal gusto”.

Pese al tono humorístico de la iniciativa, las críticas en la sección de comentarios de este post ha forzado al pastelero a eliminar el vídeo, del cual ya no queda rastro en Instagram. Como ha explicado el propio repostero en el programa Versió RAC1 de Toni Clapés, la retirada del anuncio ha tenido que ver con estos comentarios: “He visto que la broma no gustaba y no quiero molestar. Pero quien quiera la oreja puede comprarla”. De hecho, afirma, el detonante ha sido que “la otra persona que sale en el vídeo no se sentía cómodo”.

¿De dónde surgió la idea de crear estas orejas y cómo puede ser que las hicieran con tal premura tras el histórico ataque al expresidente? Lo cierto es que todo fue fruto de una casualidad, según explicaba El Periódico. Este intento de disparo al líder de los republicanos hizo recordar a los pasteleros la existencia de unos moldes que tenían desde hace años. Estos sirvieron, hace unos meses, para decorar un encargo de la plataforma Filmin para una obra de David Lynch, un pastel de cumpleaños del que estas orejas formaron parte.

¿Quién es Christian Escribà?

“No solo creo pasteles, he aprendido a crear emociones”, dice de sí mismo este pastelero de origen catalán en su cuenta de Instagram. Es una buena carta de presentación para Christian Escribà, uno de los reposteros más conocidos de la ciudad de Barcelona.

El pastelero Christian Escribà, cuarta generación de un negocio que nació en 1906 (Facebook)

Él es la cuarta generación de una familia de pasteleros que fundó su obrador allá por julio de 1906. Más de un siglo después, Christian continúa el legado de este histórico local de repostería de la ciudad de Barcelona, ubicado en el número 546 de la Gran Via de les Corts Catalanes.

Las tartas, pasteles, piezas de chocolate y macarons son la especialidad de la casa, aunque si por algo es conocido el arte repostero de Escribà es por su enfoque divertido y lleno de curiosas referencias. Hace unos años, el pastelero ya acaparó titulares al crear The Miscake, una curiosa tarta creada “para celebrar dramas y errores”.