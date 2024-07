El hijo de Joaquín Torres se recupera de sus problemas con el alcohol y las drogas: “Llegaba a casa borracho, con los ojos rojos”

Álvaro Torres, hijo mayor de Joaquín Torres y Mercedes Rodríguez, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Nuevo batacazo para Joaquín Torres, quien en los últimos meses no ha dejado de protagonizar titulares, ya sea por su aparatoso accidente de moto, el fallecimiento de su madre, Joaquina Verez Vivanco, o su enfrentamiento familiar. Ahora, se suma a su vida un nuevo frente después de que su hijo mayor, Álvaro Torres, fruto de su matrimonio con Mercedes Rodríguez, se sentase en el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar datos hasta ahora desconocidos de su vida.

El primogénito del arquitecto de los famosos ha tenido un día a día alejado de los focos y de la fama que rodea a su padre. Sin embargo, el pasado 26 de junio se sinceró junto a Sonsoles Ónega sobre su historia, con la que diariamente ayuda a millones de jóvenes en redes sociales. El joven desveló que había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y que, además, tenía a una amiga metida en el maletero del coche.

“Empecé a beber con 15 años. Empecé bastante pronto. Con el tabaco también. Fue incrementando y luego vinieron las drogas y los porros”, afirmó Álvaro en el espacio de Antena 3, dejando entrever que había tomado el camino incorrecto. Todo tuvo lugar cuando cambió de colegio, allí empezó a hacerse amigos de malas influencias que le llevaron a caer en las drogas y el alcohol.

Álvaro Torres, hijo de Joaquín Torres, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

“No te das cuenta de lo que estás haciendo. Yo no me sentía mal. Lo hacía y lo pasaba bien con mis amigos y daba por hecho que era algo normal”, manifestó el joven. “Yo he llegado a casa borracho, con los ojos rojos, con indicaciones de que no estaba haciendo lo correcto”, continuó explicando Álvaro, quien asegura que sus padres desconocían por completo su estilo de vida.

La reacción de su padre

La presentadora de televisión quiso indagar un poco más y le preguntó “¿qué ganabas con esto?”. “No ganas nada, pero, en ese momento, te autoconvences de que no es para tanto. Crees que nunca te pillaran o te mientes y dices que ya pararás”, reveló. Su vida cambió cuando fue pillado por la policía.

“Yo era una persona que no sabía decir que no, que le costaba bastante. Entonces, estábamos en un bar y yo ya había fumado y bebido. Una amiga me pidió conducir el coche y le dije que sí. A la vuelta, le traje yo y fue entonces cuando la policía me pilló con todo”, detalló sobre aquel momento, añadiendo que el vehículo era un microcar. “Ahí fue cuando se me cayó el mundo. Llamé a mi madre, porque sabía que la bronca de mi padre iba a ser mortal. Los dos se lo tomaron medianamente bien”, zanjó Álvaro Torres, quien ahora, a sus 17 años, va a comenzar sus estudios universitarios en Londres, tiene su propia marca de ropa y es coach.

Precisamente fue aquella detención lo que hizo que el joven abriera una cuenta en redes para contar su proceso de superación y, con su testimonio, ayudar a otras personas. Tan solo días después de su entrevista en el espacio de Antena 3, los periodistas de Europa Press han preguntado a la pareja de Raúl Prieto sobre las sorprendentes declaraciones de su hijo.

“Yo lo he vivido con total respeto. Cada uno que haga con su vida lo que quiera, es que no me interesa nada”, ha sido la respuesta que el arquitecto ha dado a los medios cuando este salía del concierto de Luis Miguel, quien se encuentra de gira en Madrid. Si bien es cierto que no se mostró muy duro con su primogénito, es probable que recuerde este capítulo como uno de los más duros de su vida.