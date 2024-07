Colombia, primer país invitado al Orgullo de Madrid: “Estamos avanzando mucho, pero evidentemente el camino no es fácil”

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, recibe el Premio MADO 2024 tras el pregón del Orgullo de Madrid

La homosexualidad quedó despenalizada en Colombia hace más de 50 años. Desde entonces, la sociedad ha conquistado poco a poco derechos para la comunidad LGTBI: hoy el matrimonio igualitario o el cambio de sexo en el registro civil son una realidad en el país colombiano, que se sitúa como la nación número 33 sobre 203 más seguras para viajeros del colectivo, según el LGBTQ+ Travel Safety Index 2023. Estos avances le han valido a Colombia ser el primer país invitado a Madrid Orgullo (MADO) este 2024. El país ha recibido en la capital española el Premio MADO, que destaca su contribución a la a visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI.

Pese a los avances legales, la comunidad LGTBI todavía afronta en el país adversidades y peligros que pueden resultar mortales: el año 2022, organizaciones independientes como Colombia Diversa contabilizaban 148 asesinatos de personas del colectivo, el número más alto en la región latinoamericana, en gran parte concentrados en zonas de conflicto. De ellas, casi el 70% eran trans. Fuera de los grandes núcleos urbanos, continúan las dinámicas de violencia y represión: el informe de la organización Sin Violencia LGTBI recoge ejemplos de tortura, extorsión y explotación sexual, especialmente por parte de grupos criminales.

ProColombia, la entidad gubernamental que promueve la inversión y el turismo en el país, ha sido la encargada de recibir el Premio MADO y asistir a la capital española para mostrar los avances colombianos en inclusión. Su presidenta, Carmen Caballero, atiende a Infobae España por teléfono. Reconoce que quedan retos por afrontar en el país. “Estamos avanzando mucho, pero el camino no es fácil”.

Pregunta: Colombia es el primer país invitado al Orgullo de Madrid. ¿Cómo ha recibido el país esta invitación?

Respuesta: Estamos orgullosos de que ellos hagan un país invitado por primera vez y que escojan a Colombia. Son avances que nosotros como Colombia hemos ido adelantando durante la historia, de cerrar esas brechas que había con la comunidad LGBTIQ+. Estamos muy contentos de ser el país invitado, sobre todo en un espacio que en Europa es el más importante.

P: Habla de los avances que ha tenido Colombia. De hecho, el país ha sido premiado este año por el MADO por su trabajo en la visibilidad del colectivo. ¿Qué es lo que se ha conseguido en estos años en el país?

R: Desde el 2015, que aprobamos la adopción para parejas diversas, se puede realizar un trámite formal para personas que lo deseen y puedan hacer el cambio de sexo y nombre en su cédula (el equivalente al DNI en España). En el 2016, la Corte Constitucional de Colombia aprobó el matrimonio igualitario. Nosotros, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, creamos el Ministerio de la Igualdad. Siempre hemos ido avanzando, Colombia ha ido aceptando y avanzando mucho en cerrar esas brechas que ha habido con el colectivo.

P: También van a participar en la marcha del sábado con una carroza, bajo el lema Colombia, país de la belleza. ¿Cuál es la propuesta que traen para el Orgullo?

R: Los colombianos orgullosos de estar en el Orgullo y sobre todo de la visibilidad, lo que es el país nuestro. Nosotros no solamente somos ese país de la bandera de multicolor, sino que Colombia en sí es un país de colores. El color de la música, de los siete ríos que tenemos, tenemos mares de siete colores, tenemos las montañas nuestras, los siete verdes. Siempre hemos hablado de los colores y, en lo que es la diversidad, es muy biodiverso. Entonces estamos muy contentos de estar acá, de participar en el Orgullo de Madrid y esperemos que siempre estos escenarios visualicen a Colombia ante el mundo.

Estamos mucho en esta campaña, en invitar a todos a que vayan a Colombia. Es un país bonito, y la gente yo creo que es nuestra fuerza: la amabilidad, la forma de atender, lo que es el colombiano en sí. Queremos que nos visiten y que para la comunidad (LGTBI) sí hay ciertas garantías que estamos otorgando y ayudando. Sabemos que no es fácil en sí, pero lo estamos haciendo.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero. (ProColombia)

Retos por conquistar

P: Los cambios que ha tenido Colombia respecto al colectivo han sido recientes, al igual que en otras partes del mundo. ¿Estos derechos LGTBI que han ido ganando están estandarizados en todo el país?

R: Sí, están estandarizados. Desde el 93, donde aceptamos el primer cambio de nombre al otro sexo. Tenemos el ejemplo de Carlos Montaño: fue la primera persona en Colombia en cambiarse el nombre por uno de sexo opuesto. Su nuevo nombre es Pamela. En 2007, la Corte permite que las personas homosexuales puedan afiliar a la Seguridad Social a su pareja. Ya se ha aprobado la adopción para parejas diversas en 2015, como le estaba comentando; pueden hacer el trámite del cambio de sexo; y en 2016 aprobamos el matrimonio igualitario. Entonces, sí, Colombia a cada rato va avanzando más en estos temas y el estar participando aquí en el MADO para nosotros en sí es una apuesta hacia el mundo, para decir que en Colombia estamos cambiando hacia esta aceptación que, como yo digo, hace parte de los derechos humanos. Decir quién eres, qué quieres hacer y para dónde, cómo vives. Se acepta muchísimo.

P: Pero parece que quedan cosas por conquistar. En 2022, por ejemplo, la Defensora del Pueblo atendía 394 casos de violencia por prejuicio [hechos de violencia contra personas LGBTI]. La Organización Colombia Diversa, por su parte, detectaba 426 casos ese mismo año y entre ellos había 148 homicidios a personas del colectivo LGTBI.

R: Sí, tenemos retos. Eso es no solamente Colombia, sino a nivel mundial. Con la brecha en el empleo también tenemos inconvenientes, pero hemos ido avanzando muchísimo. La creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad ha sido fundamental para nosotros, para lo que es Colombia y para todos los sectores LGTBIQ+. Viven aún más situaciones de desigualdad y exclusión, pero se creó la Dirección de la Garantía de los Derechos de la Población en el Viceministerio de la Diversidad, y eso no existía en Colombia. Iremos viendo más hacia delante para cerrar esas brechas, esos inconvenientes que hay en toda la población.

P: ¿Cuáles son esos inconvenientes? ¿Qué queda por conquistar?

R: Nos queda por conquistar la aceptación, que en el mundo entero sea un derecho humano elegir tu sexo, tu forma, cómo quieres vivir. Y que se acepte desde el núcleo familiar a la sociedad. Que en sí nos respetemos los derechos de cada uno. Pero es mucho también el núcleo familiar en la sociedad. Desde parte del Gobierno, solamente el crear el Ministerio de la Igualdad es ya un avance ultra positivo para todos los sectores de la comunidad LGBT, pero también en otros sectores.

Marcha del Orgullo LGBT+ en Bogotá. (Mariano Vimos/Colprensa)

P: El pasado 29 de junio Colombia celebró su marcha por el Día del Orgullo, y el lema este año ha sido “no hay nada que curar”. En ese sentido, se ha rechazado hace poco una propuesta de ley en el Congreso para eliminar las terapias de conversión. ¿Está Colombia preparada para dar ese paso pro derechos LGTBI próximamente?

R: Esperemos que demos ese paso. Eso es porque es un camino que empieza desde casa, que entiendan Colombia y el mundo entero que hay que aceptar el derecho de una persona a vivir de la manera que quiera vivir. Pienso que sí estamos avanzando en muchos temas, pero evidentemente el camino no es fácil. Lo crítico sería que no estuviéramos ni planteando estas conversaciones, que no estuvieran en la mesa estos temas sobre los derechos de la comunidad.