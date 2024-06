Bayona, Michael Douglas y sendos homenajes: así será la programación del Atlántida Film Fest 2024

Imagen del Atlántida Film Fest de Mallorca

Esta semana se ha presentado la 14ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF), una de las citas cinematográficas más esperadas del año. Jaume Ripoll, director del festival, ha sido el encargado de desvelar la programación en el Cine Doré de Madrid. Esta edición, que se celebrará del 19 al 28 de julio, promete convertirse en un punto de referencia para el cine europeo con una amplia y variada programación.

El festival dará comienzo el 20 de julio con la premiere mundial de Isla Perdida, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Matt Dillon y Aida Folch. Ambos actores viajarán a Mallorca para acompañar la proyección. Este thriller es el segundo en la carrera de Trueba, quien previamente ganó un Oscar por Belle Époque. La gala inaugural contará también con la actuación musical de María Hein y la entrega del Premio Master of Cinema 2023 a Liv Ullmann, quien no pudo recogerlo en la pasada edición debido a la huelga de actores de Hollywood. Ullmann impartirá una charla con el público balear el mismo 20 de julio en Es Baluard.

Durante los diez días del festival, Palma se transformará en la capital del cine, la música, las charlas y los encuentros de la industria audiovisual. Se proyectarán 105 largometrajes y 16 cortometrajes, lo que representa un aumento del 35% en comparación con la edición anterior. Más del 60% de las proyecciones serán premieres nacionales. El festival también acogerá 21 conciertos y contará con la presencia de más de 300 invitados de la industria audiovisual.

El 21 de julio, La Misericordia será el escenario de una gala especial donde se entregará por primera vez el Premio Master of Cinema a un cineasta español: Juan Antonio Bayona. El director, conocido por películas como El orfanato y Jurassic World: El reino caído, ha ganado cuatro premios Goya y fue nominado al Oscar por su última película, La sociedad de la nieve. Bayona realizará una charla con estudiantes de audiovisual y público cinéfilo el 22 de julio en Es Baluard.

Matt Dillon en 'Isla perdida'

Otros premios especiales de esta edición incluyen el Master of Cinema que se entregará al director y guionista Montxo Armendáriz el 25 de julio, y al oscarizado actor y productor Michael Douglas, quien clausurará el festival el 28 de julio recibiendo un galardón que celebra su legendaria carrera. El cineasta canadiense Atom Egoyan, nominado a dos Oscar y ganador de seis premios en festivales como Cannes, Berlín y Venecia, presentará su último trabajo, “Seven Veils”, un thriller psicológico protagonizado por Amanda Seyfried. Entre las premieres más esperadas también se encuentra Las Balconettes, de Noémie Merlant, Las Reinas del Drama, de Alexis Langlois, y Carmen, dirigida por Benjamin Millepied.

La sección musical del festival incluye documentales como Blur to the End, dirigido por Toby L, que sigue a la banda Blur en su reencuentro tras ocho años de separación, y Stay Homas, que narra la historia de la banda que surgió durante el confinamiento. En la sección Atlàntida Politics, destaca el documental ganador del Festival de Berlín No Other Land, dirigido por Basel Adra y otros, y Occupied City del oscarizado Steve McQueen. La sección oficial contará con nueve largometrajes internacionales y trece nacionales, incluyendo Al Margen, el primer documental de Eduardo Casanova, y Diosa de Cyprien Clément-Delmas.

El jurado de la sección nacional, compuesto por Georgina Amorós, Llucia Ramis y Gaël Nouaille, otorgará el Premio Dama Agustín Villaronga, dotado con 5.000€. En la sección internacional, destinada al público joven, se proyectarán cintas como First Case de Victoria Musiedlak y Calor Brutal de Albert Hospodarsky. El jurado de esta sección incluye a las actrices Greta Fernández y Berta Prieto, y otorgará un premio de 10.000€. El festival también rendirá homenaje a la directora Chantal Akerman con una retrospectiva que incluirá películas emblemáticas y remasterizaciones inéditas en España. Entre las obras destacadas se encuentra Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, considerada la mejor película de todos los tiempos por la revista Sight & Sound en 2022.

Además, la presencia de talento balear estará asegurada con títulos como El Salón de Pere Antoni Sastre y Cien Libros Juntas de Marga Melià. La sección se cerrará con dos sesiones dedicadas al cortometraje balear. En resumen, el Atlàntida Mallorca Film Fest 2024 se presenta como una cita ineludible para los amantes del cine, con una programación rica y variada que promete situar a Mallorca como el epicentro del cine europeo durante diez días de intensa actividad cultural.