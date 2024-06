Pablo Echenique cuenta su encuentro con la reina Letizia que casi acaba en accidente: “Me asusté un montón”

Pablo Echenique, en 'Todo es Mentira'. (Mediaset España)

Pablo Echenique ha desvelado una anécdota hasta ahora desconocida de su encuentro con los reyes, Felipe VI y Letizia, durante el besamanos de la ceremonia de apertura de las Cortes en 2019. El miembro de Podemos, que por aquel entonces había sido elegido diputado, participó en el saludo al monarca, su esposa y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero un gesto de la reina estuvo a punto de provocar un accidente.

El que fuera secretario de organización de la formación morada ha relatado este martes 4 de junio en Todo es mentira cómo vivió aquel momento: “A principio de la legislatura en la que entré como diputado, inaugura la Casa Real y van los reyes con sus hijas. Nosotros decidimos acudir, yo soy el portavoz del grupo parlamentario y voy al besamanos”, recuerda.

Pablo Echenique, saludando a los reyes y a sus hijas en la apertura de la legislatura. (EFE)

Echenique ha explicado que, en ese acto institucional, los reyes “están de pie, uno pasa, los saluda y da los buenos días”. Sin embargo, su condición física provocada por la enfermedad que padece le impide levantar la mano para saludar a Felipe VI, algo de lo que el partido advirtió a Casa Real: “Llamamos a protocolo de Zarzuela para avisar al rey de que no le podía dar la mano, que no hiciera el gesto y quedase feo. El rey estaba prevenido y cuando llego allí, me hace un gesto de cordialidad”, prosigue el exdiputado.

El gesto de Letizia

Tras saludar al monarca, llegaba el turno de la reina Letizia, que no dudó en moverse de su posición para acercarse a la silla de Pablo y saludarle afectuosamente: “Ella me hace un gesto de cariño, me agarra un poco el brazo, pero ese brazo es el de la palanca de la silla”, ha desvelado el político. Y agrega: “Ella, con ese gesto, acelera involuntariamente la silla”.

Ante el inesperado contratiempo, Echenique temió que su silla atropellara a Leonor y Sofía, que eran las siguientes en el besamanos. “Yo me asusté un montón porque dije ‘va a haber un accidente, puedo atropellar a las infantas’. Entonces escapé, aceleré y pasé la última parte más rápido”, ha narrado en el programa de Cuatro.

A la gente inteligente se la intuye porque saben reírse de sí mismas. Y @PabloEchenique, además de muy buena gente, es un tipo muy inteligente. 😂😂 pic.twitter.com/SWlOnN1ncZ — Raúl Solís 🏳️‍🌈🇪🇺🇵🇸🇪🇸✌️ (@RaulSolisUE) June 4, 2024

Finalmente, el miembro de Podemos ha recordado que, cuando ocurrió aquello, muchos medios señalaron su supuesto “desplante” a las hijas de Felipe VI y Letizia, cuando la realidad no tenía “nada que ver”. “Me asusté un montón”, concluye.