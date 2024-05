La canción de San Marino en Eurovisión, ‘11:11′, el descarte del Benidorm Fest que ha logrado llegar a Malmö

Megara, durante el ensayo de la segunda semifinal de Eurovisión 2024. (REUTERS/Leonhard Foeger)

El escenario de Eurovisión 2024 tiene doble presencia española. A la candidatura de Nebulossa representando a España con ZORRA se suma la del grupo Megara, que representa a San Marino con el tema 11:11.

Esta banda ya es conocida entre el eurofandom patrio, pues en 2023 participó en el Benidorm Fest con la canción Arcadia, una actuación que les elevó hasta la cuarta plaza en el concurso de RTVE. La experiencia gustó tanto a los integrantes de este cuarteto, Kenzy, Rober, Vitti y Ra Tache, que en esta edición volvieron a probar suerte, pero finalmente no estuvieron entre las candidaturas seleccionadas por el comité de la cadena pública.

Te puede interesar: Aria Bedmar, la actriz que ha participado en series de RTVE y está casada con la cantante del grupo Megara

Sin embargo, Megara no perdió las esperanzas y siguió intentando cumplir su sueño de estar en Eurovisión. Así, presentaron su tema al casting previo de Una Voce per San Marino, la preselección de la Serenísima República. No solo fueron seleccionados entre los finalistas, sino que se alzaron con la victoria, convirtiéndose así en representantes del país.

La letra de ‘11:11′

Tengo roto el corazón

Pero es algo irónico

Nada romántico

Una herida entre los dos

Se que suena trágico

Pero no

¿Puedes parar de perder el tiempo

Buscando mis venas?

Se que no hay na’ que hacer

¿Pero usted quién es?

Por favor, sáquenlo pa’ fuera

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

M.E.L.A.P.E.L.A.

Que si tu no me quieres

Otra gente me querrá

Quieres ser lobo feroz

Y eres el patético mal menor

Piensas que puedes abatirme

Prendimos Benidorm

Dices que es ilógico

Incluso mágico

Y solo es rock and roll

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

Dame una señal

Siempre quiero más

No daré ni un paso atrás

Si estoy donde tú estás

We like to party

But we love rock

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

M.E.L.A.P.E.L.A.

Que si tu no me quieres

Otra gente me querrá