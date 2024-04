Madrid abrirá seis nuevos centros comerciales antes de que acabe 2025 (hasta llegar a los 114), mientras cierran 6.000 comercios de barrio

Centro comercial La Finca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón

Madrid es la comunidad autónoma de España con más centros y parques comerciales por habitante. Los dos últimos se han abierto en Fuenlabrada (Nexum Retail Park) y Pozuelo de Alarcón (La Finca Grand Café) y está previsto que antes de que termine 2025 se abran otros seis más, hasta alcanzar la cifra de 114. Dos de ellos lo harán en la capital, en los barrios de El Cañaveral y Valdebebas, y los otros cuatro en los municipios de Getafe, Arroyomolinos, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial. Mientras, el comercio minorista sufre con el buen estado de salud de las grandes superficies.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid terminó el ejercicio 2023 con 44.388 empresas dedicadas al comercio al por menor, cuando en 2022 había 50.391, es decir, que se han perdido 6.000 comercios en un año. “Estamos hablando del comercio de proximidad, de los que más del 95% no tenían ningún asalariado, eran negocios familiares. Esta mala evolución de estos datos tiene consecuencias, ya que transforma nuestros barrios y nuestros pueblos, que poco a poco se están convirtiendo en un desierto urbano”, explica Marta Lozano, diputada de Más Madrid.

Lozano se pregunta qué modelo de comercio quiere la Comunidad de Madrid, ya que Cataluña, por ejemplo, con muchos más habitantes, solo tiene 52 centros comerciales. ¿Son necesarios 114?, ¿Al PP le da igual, aunque eso signifique el fin del comercio de proximidad?, ¿se ha hecho algún tipo de estudio sobre el impacto social, económico y medioambiental de tener tanta gran superficie?, se pregunta la parlamentaria de Más Madrid. “Está claro que el modelo de convivencia por el que apuesta el Gobierno regional no funciona porque está fagocitando al pequeño comercio. Y como administración, hay que velar por el interés común, no solo por la rentabilidad económica”, concluye Lozano.

Armando Rodríguez es el presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (COCEM), que aglutina a varias asociaciones sectoriales que representan a miles de negocios en la comunidad. Desde una zapatería a una librería, pasando por una tienda de muebles o una frutería... la lista es interminable. No están todos los que son, pero es una organización lo suficientemente representativa para ser escuchada. La pregunta que se le formula es obvia. ¿Dañan los grandes centros comerciales a los pequeños comercios?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando una frutería en un mercado de Madrid

“Los dos centros comerciales que se acaban de inaugurar y los seis que se abrirán antes de 2025 suman 270.000 metros cuadrados de superficie. Es lógico pensar que a estos grandes centros van a ir franquicias, no los pequeños comerciantes que han tenido que cerrar”. Rodríguez critica que la Comunidad de Madrid no tenga un modelo que defina con claridad qué tipo de comercio quiere. “Aquí han apostado por dejar hacer, que cuántos más grandes superficies abran, mejor, pero no se dan cuenta de que con esa estrategia alguien sale perjudicado, y ese el comercio de barrio”. COCEM pone el ejemplo de la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca. “Allí va Ikea, que es de Suecia, y pide abrir 100.000 metros cuadrados. Le dicen que puede instalarse en la ciudad, pero que no puede superar los 1.000 metros, porque saben qué modelo quieren”.

Desde la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios del Ejecutivo autonómico señalan que su modelo de comercio se basa en tres pilares básicos: “el respeto a la libertad de empresa y la libre competencia, la complementariedad de formatos comerciales y el apoyo al pequeño comercio de proximidad”. También recalcan que la llegada de centros comerciales abre la posibilidad de convivir entre distintos formatos y dinamiza la economía, lo que revierte “en la generación de empleo y la satisfacción de los consumidores”.

¿Son los centros comerciales depredadores del pequeño comercio? A cierre de 2023 había 33.500 comerciantes en los centros comerciales, señalan desde la Comunidad. “Y el 80% son pequeños comercios de menos de 300 metros cuadrados”. Madrid no solo lidera el ranking de densidad de superficie comercial por habitante junto a Aragón y Asturias, sino que es la región española que más inversión extranjera recibe, acumulando cerca del 55% del total nacional e ingresando 15.320 millones de euros en 2023.

El Ejecutivo autonómico también presume de que Madrid es pionera en la simplificación administrativa. De hecho, en octubre de 2022 se aprobó la nueva Ley de Mercado Abierto, que permite que cualquier empresa o autónomo de otra región española puede operar libremente de forma automática, sin tener que solicitar licencias adicionales a las que ya posee en sus lugares de origen. Esa norma eliminó casi 40 procedimientos administrativos diferentes. “Estamos a favor de eliminar trabas burocráticas y reducir normas que cada vez lo ponen más difícil a los pequeños comerciantes, pero a la Comunidad le pedimos, por ejemplo, que gaste menos en promoción y que dé ayudas para que estos negocios locales puedan contratar una gestoría que les ayude en el día a día. Hemos pedido ya tres citas con la presidenta Ayuso, pero no nos recibe”, asegura Armando Rodríguez.