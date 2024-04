Javier Erro, de concursante de ‘La Voz Kids’ a periodista de TVE: “El programa es solo el inicio, después toca trabajar muy duro”

Javier Erro, en 'La Voz Kids' (2015) y en la actualidad en TVE.

La Voz Kids estrena este sábado 13 de abril una nueva edición en Antena 3. El talent musical sigue en plena forma y arranca la que ya es su novena temporada en España, la quinta en la cadena de Atresmedia. En esta década de trayectoria del formato en nuestro país, son muchos los artistas que han comenzado su andadura en el programa. Uno de ellos es Javier Erro, participante de la segunda edición que actualmente trabaja como periodista en TVE.

Este joven redactor y presentador de informativos de la cadena pública en Navarra cuenta a Infobae España que siempre sintió una gran pasión por la música. Con apenas 15 años, siguió la primera edición del formato junto a su madre y no podía evitar fantasear con poder vivir la experiencia algún día. “Imagínate la cantidad de niños que se presentan de toda España, lo difícil que es, el casting que hay que pasar...”, le decía ella, intentando hacerle ver que no sería un camino fácil.

Pero, al año siguiente, tal fue su insistencia en presentarse al casting que sus padres acabaron cediendo. “Bueno, tú preséntate, si no te van a coger”, comentaron resignados. Pero las sorpresas no tardaron en llegar: su vídeo fue seleccionado en la primera criba, pasó todos los castings, entró en el programa y superó una gala tras otras hasta llegar a la gran final en el equipo de su coach, David Bisbal.

“Fue una experiencia muy gratificante que me ha marcado. Me siento muy afortunado de la confianza que el programa me ha dado como artista”, expresa Javier, que recuerda lo que sintió al presentarse al primer casting presencial del concurso: “Escuchaba las voces que iban delante de mí y pensaba ‘madre mía, esto es imposible’”.

Vivir desde dentro La Voz Kids le sirvió para reafirmarse en su amor por la televisión y la música. Casi una década después, puede presumir de compaginar ambas facetas, ya que además de su trabajo como periodista en la cadena pública, compone canciones y da conciertos.

Además, Javier Erro ha tenido el privilegio de poder disfrutar la experiencia de este gran formato del entretenimiento televisivo en tres ocasiones, pues en 2019 participó en la versión adulta como miembro del equipo de Pablo López y el año pasado reapareció en el especial All Stars del programa.

Javier Erro, en 'La Voz: All Stars'. (Atresmedia)

Ahora que la versión Kids estrena una nueva edición, el joven pamplonés manda un mensaje a los aspirantes que llegan al talent: “Les diría que se lo pasen bien, que es una parada más en el trayecto y hay que exprimir la experiencia al máximo. Que se lleven lo máximo posible del programa y que no piensen mucho en el futuro. El programa es solo el inicio y después toca trabajar muy duro para poder seguir haciendo música”.

Vuelve ‘La Voz Kids’

Nueve meses después de despedir su última edición con una final que fue vista por una media de 1.253.000 espectadores y una cuota del 17,2%, La Voz Kids regresa a Antena 3 con nuevas entregas. Lola Índigo se estrenará como coach en el formato tras su experiencia previa como asesora, mientras que Melendi regresa al equipo de coachs que completan dos veteranos del programa: Rosario Flores y David Bisbal.

Como gran novedad, esta nueva edición tendrá los ‘superbloqueos’ (dos por cada coach), algo que ya se pudo ver en la versión de adultos de La Voz y que dio mucho juego entre los coaches. Estos tendrán la oportunidad de dar la vuelta a uno de sus compañeros que ya ha pulsado el botón durante el proceso de elección de cada talent para irse con un equipo, lo que provoca una gran guerra por hacerse con las mejores voces.