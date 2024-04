Los 15 puestos de trabajo con más riesgo de reemplazo por la IA

Robots llevando a cabo un trabajo en el ordenador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad y, en concreto, en el mercado laboral, ha provocado que ciertos sectores se vean amenazados por la llegada de esta tecnología a según qué áreas. Los grados universitarios no resultan ajenos a este fenómeno que la tecnología está provocando y que puede conllevar la automatización de algunos puestos de trabajo por la IA. Sin embargo, hasta el momento la demanda formativa no está respondiendo a las amenazas que este avance tecnológico puede suponer para algunas ocupaciones.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes el estudio La Demanda de Educación Superior ante el Cambio Tecnológico y la Inteligencia Artificial, en el que analiza los efectos de la IA sobre los grados universitarios y, por lo tanto, sobre los trabajos a los que estos estudios dan acceso. A lo largo de este informe se detectan aquellas ocupaciones con mayor probabilidad de automatización, así como aquellas que serán complementadas por esta tecnología.

Los autores del estudio han categorizado las ocupaciones bajo tres índices: tareas rutinarias y la exposición al software y a la Inteligencia Artificial. Aquellos trabajos en los que se repiten tareas o procesos, es decir, las ocupaciones más rutinarias son las que resultan más amenazadas por la IA y por las nuevas tecnologías. Cuanto mayor sea el índice de intensidad de tareas rutinarias, mayor es el riesgo de que la ocupación sea reemplazada por la tecnología. En este sentido, el informe establece una lista de 15 ocupaciones con el grado de tareas rutinarias más alto entre las que se encuentra: Información y documentación, Ciencias del mar, Lenguas modernas y aplicadas, Criminología, Humanidades, Nutrición humana y dietética, Bellas artes, Ciencias del trabajo, Geografía, Ingeniería en horticultura y jardinería, Náutica y transporte marítimo, Historia del arte, Finanzas y contabilidad, Gestión y administración pública y Turismo.

En el lado opuesto de la balanza, entre las ocupaciones con menor índice de tareas rutinarias y, por tanto, menos probabilidad de automatización, se encuentran: Ingeniería de computadores, Informática, Desarrollo de software y de aplicaciones e Ingeniería multimedia, Matemáticas, Ingeniería aeronáutica, Ingeniería de telecomunicaciones, Física, Ingeniería de materiales e Ingeniería textil, Ingeniería de tecnologías industriales, Arquitectura y Urbanismo y paisajismo, Ingeniería de sonido e imagen, Ingeniería en electrónica, Ingeniería biomédica y de la salud, Ingeniería de la energía y Educación primaria.

Las ocupaciones expuestas a la tecnología

Cabe destacar que las ocupaciones que se encuentran expuestas al software o la inteligencia artificial, están menos amenazadas por los cambios tecnológicos. Entre estas carreras, se encuentran las Ingenierías de distintos tipos, Arquitectura y Urbanismo y paisajismo, Desarrollo de software o Estadística. En ese sentido, el estudio concluye que “si la formación universitaria es complementaria al avance de la tecnología, los estudiantes que cursan esos grados no corren riesgo en cuanto a las ocupaciones que desempeñarán en el futuro”. Sin embargo, detallan que aunque “no están necesariamente amenazadas por el cambio tecnológico, sus planes de estudio deberían ser rediseñados para explotar las complementariedades con las tecnologías”.

Los autores de este informe consideran que los grados donde los estudiantes accedan a empleos con un alto porcentaje de tareas rutinarias son los que presentan mayor peligro de que sus salidas laborales se reduzcan debido al reemplazamiento por las nuevas tecnologías y estos grados deberían, por tanto, rediseñar o reducir su oferta. Mientras que los estudios con alta exposición a la tecnología deberán adaptarse a esta para hacerla complementaria a sus tareas. Aunque destacan que los índices y amenazas medidos en este estudio pueden varias en los próximos años.

La demanda y la evolución de la tecnología

A pesar de que, como se observa a lo largo del informe, existen ocupaciones seriamente amenazadas por la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral, la demanda en los grados universitarios que dan acceso a estos trabajos no ha reaccionado a la exposición al cambio tecnológico. A pesar de que hasta el momento no se hayan producido cambios significativos en la oferta y demanda de grados universitarios, esto no indica que no exista la amenaza. Como se ha observado en el estudio, la Inteligencia Artificial es ya una realidad en el mercado laboral y es necesario tomar medidas para adaptarse a los cambios que esta tecnología implica.