Yolanda Díaz responde a Ayuso sobre la hora de cierre de los restaurantes: “Fíjese si estamos a favor del ocio que queremos reducir la jornada laboral”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no cree "razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada".

Yolanda Díaz celebraba este lunes unos satisfactorios datos de empleo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo compareció en el Congreso, donde propuso además la prohibición de los indultos cuando se trate de corrupción o la limitación de los aforamientos, en una clara apelación al llamado caso Koldo. Pero lo que trascendió de Díaz al término de la jornada poco tuvo que ver con esto, sino con una mención parece que fortuita para argumentar que urge en España una “racionalización de los tiempos”.

Uno no manda sobre lo que va a generar interés en los demás, pero es que Díaz habló de la hostelería. “No es razonable que España sea un país en el que convoquemos reuniones a las ocho de la tarde; no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este momento”.

Una vez tomaron relieve estas palabras, era cuestión de minutos que reaccionara Isabel Díaz Ayuso, quien en pandemia se significó por los hosteleros y conectó el concepto de “libertad” con poder ir a un bar. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, valga la expresión coloquial, se la habían puesto botando: “Es que somos diferentes -respondió en la red social X-. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa”.

Inspección de Trabajo

Este martes, Díaz tenía acordada una entrevista en La Hora de La 1 (TVE) y el reclamo no ha sido el empleo ni las medidas para combatir la corrupción, sino lo que se puede imaginar. Ha sido el reclamo pero, en honor a la verdad, no ha ocupado el grueso del tiempo ni de largo, de hecho solo una pregunta al final. Se producía además minutos antes de la aparición de Francina Armengol para dar explicaciones sobre su presunta implicación en el ya mencionado caso Koldo. Dicho que Díaz Ayuso parecía tener preparada la respuesta, lo mismo puede decirse de la vicepresidenta en su réplica en televisión.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, este lunes. (EFE/Daniel González)

Díaz ha criticado la “frivolidad” con la que -opina- la presidenta de la Comunidad de Madrid “plantea los temas”. “Es asombroso”, ha añadido. “Estamos muy a favor del ocio -ha añadido-. Fíjese si estamos a favor que queremos reducir la jornada laboral. Somos gente seria y planteamos medidas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. (...) Parece olvidar -Díaz Ayuso- que a partir de las 22:00 horas hay cierto riesgo para la salud mental en el trabajo y que conlleva una retribución diferente, y por lo que me consta por el puro ejercicio de la Inspección de Trabajo -ha avisado-, es que estas condiciones en algunas ciudades de nuestro país son mejorables”.

La ministra ha querido zanjar el asunto pidiendo a la presidenta que “deje de frivolizar con materias que son muy serias”.