Alonso y Sainz aspiran al podio tras las dos primeras sesiones de libres en Baréin

Fernando Alonso en los Libres 2 de Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) mandó este jueves en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, donde los Mercedes avisaron de su nivel y el español Fernando Alonso (Aston Martin) se apuntó a la fiesta, acabando tercero, a menos de tres décimas del inglés. Hamilton dejó el crono en 1 minuto, 30 segundos y 374 milésimas, 206 milésimas menos que su compañero y compatriota George Russell, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) quedó cuarto, a 395 milésimas del inglés, y el mexicano ‘Checo’ Pérez acabó décimo.

Aunque el tiempo no mejora el mejor crono marcado la semana pasada por Sainz en los test, pues bajó a 1 minuto y 29 segundos, sí que muestra el paso adelante de los Mercedes esta temporada. No obstante, parece que los Red Bull siguen teniendo la llave de la calificación de este sábado, a pesar de que ni Pérez, décimo, ni el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sexto, quisieron exhibirse sobre el trazado de Sakhir.

Después de jugar al escondite durante la primera sesión de libres, los grandes favoritos salieron a pista en cuanto el semáforo dejó de estar en rojo y aunque siguieron guardándose varios ases bajo la manga, comenzaron a exhibir cuál es el ritmo real de sus monoplazas en este Gran Premio de Baréin, el primero de la temporada. Las gomas de color rojo —las más blandas— inundaron los monoplazas y en apenas tres minutos los mejores cronos ya bajaban del 1.32, algo que no había pasado en toda la primera sesión de libres, en el que el mejor tiempo lo había marcado el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), con un 1:32.869.

Carlos Sainz durante los Libres 2 de Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el primero en bajar a un minuto y 31 segundos, pero vio desde su visera cómo el británico Lewis Hamilton (Mercedes) destrozaba los parciales y dejaba el crono en 1:30.751, un tiempo ocho décimas mejor que el de Leclerc que le hacía liderar con solvencia esta segunda tanda de libres. Nadie se quería perder esta oportunidad de probar con blandos y uno de ellos fue Alonso, que a los pocos minutos de que Hamilton se exhibiera sobre el trazado de Sakhir, se quedó a 284 milésimas del inglés pese a su mal primer sector.

Aún no había aparecido Verstappen, el triple campeón del mundo y que parecía ser el gran rival a batir de la jornada, pero el neerlandés se quedó por detrás de Hamilton y también de Alonso, y no pareció dejar muy buenas sensaciones sobre la pista, aunque, claro está, la de este viernes será otra historia. Tampoco Leclerc pudo mejorar el tiempo de Hamilton y, de hecho, tuvo un buen susto en una de las últimas curvas del circuito, pues como él mismo reconoció tuvo un error que por poco no le hizo irse frente al muro, aunque supo encauzar el coche para devolverlo a los ‘boxes’.

Solo Russell pudo acercarse a los tiempos de su compatriota, que mejoró nuevamente sus parciales, para seguir el ritmo y ponerse a algo más de dos décimas del siete veces campeón del mundo. Hamilton dejó claro que aún le queda una temporada entera para disfrutar de la escudería en la que ha pasado trece años y que abandonará a final de temporada para vestirse de rojo.

A falta de una sesión de libres más, la clave está en saber la carga de gasolina que llevaba en su monoplaza ‘Mad Max’. Él es, sin ninguna duda, el principal candidato para llevarse la victoria de este sábado, pese a haber preferido no ‘mostrarse’ en esta segunda tanda, muy parecida por temperaturas y horarios a lo que los pilotos se encontrarán en la calificación de este viernes y la carrera del sábado.

Ricciardo, sorprendente líder de los Libres 1

El australiano Daniel Ricciardo lideró la primera sesión de libres de la temporada, mientras los grandes favoritos como Max Verstappen o Charles Leclerc se escondieron y ni siquiera colocaron los neumáticos blandos. Ricciardo reinó en esta primera hora de la temporada con un tiempo de un minuto, 32 segundos y 869 milésimas, por delante del británico Lando Norris, segundo a 32 milésimas, en una sesión en la que Fernando Alonso terminó quinto, sin llegar a poner medios, Carlos Sainz acabó décimo primero, y ‘Checo’ Pérez, décimo segundo.

Sólo los cuatro primeros, Ricciardo, Norris, el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el japonés Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB), y los Sauber se decidieron a poner blandos, por lo que Alonso fue ‘el primero del resto’, al marcar el mejor tiempo con una goma media y quedar por delante incluso que Verstappen, que terminó sexto. Aunque nadie quiso probar tiempos a una vuelta, esta primera sesión de libres de la temporada sí que sirvió para seguir haciéndose una idea de dónde está cada escudería.

Ya desde el principio, tanto Max Verstappen como ‘Checo’ Pérez confirmaron las prestaciones del RB20, que se mostró consistente toda la sesión pese a las quejas del propio Verstappen, que dijo que tenía problemas al cambiar de marchas. Siguiendo la estela de los Red Bull se pusieron el monegasco Charles Leclerc y Carlos Sainz, que con los medios se colocaron justo detrás de los dos Red Bull. Pero apenas habían pasado quince minutos de esta primera hora de libres y todos los pilotos parecían guardarse cartas bajo la manga.

Los primeros en exhibir algo más fueron los McLaren. El australiano Oscar Piastri primero y el británico Lando Norris después fueron los primeros en apostar por los neumáticos blancos y bajar al minuto y 32 segundos. El equipo Visa Cash App RB le siguió la jugada y el australiano Daniel Ricciardo (RB) subió la apuesta a falta de 23 minutos, marcando un 1:32.869, mientras la parte alta de la parrilla prefería guardarse esos juegos de neumáticos para más adelante.

De hecho, fueron varios los monoplazas de la parte alta de la parrilla, entre ellos Sainz y Fernando Alonso, que cambiaron el ‘set up’ de su monoplaza y ajustaron alturas del vehículo, en una tanda en la que los pilotos que el año pasado quedaron entre los cinco primeros prefirieron reservarse.

Información elaborada por EFE