En Red Bull no se fían de Alonso y Aston Martin: “Vamos a verles bastante cerca”

De puertas para fuera, Fernando Alonso no está dando la sensación de que vayamos a ver un gran cambio en Aston Martin durante la nueva temporada de la Fórmula 1. El bicampeón del mundo quiere creer que habrá una cierta mejoría de los verdes, continuando con la progresión que ya se vio en 2023, pero tampoco está vendiendo una burra que luego no sea tal. De hecho, ha sido muy claro con respecto a su visión de lo que puede ser el campeonato que arranca en Baréin desde este jueves: “Max (Verstappen) es el campeón y Red Bull domina el deporte ahora. Incluso el diseño, este año, ha sido una sorpresa, así que hay que verles cómo van y, de momento, quitarnos el sombrero. Tras ver el coche, creo que hay menos oportunidades de ganar una carrera este año. Así es como es”.

En el Gran Circo, se conoce de sobra la franqueza de la que acostumbra a hacer gala el español. Cuando hizo esas declaraciones, tras los test de pretemporada igualmente disputados en el circuito de Sakhir, también comentó: “Somos 19 pilotos los que pensamos que no vamos a ganar el Mundial”. Es la sensación que flota en el ambiente en el estreno de la competición, y Alonso no va a ser el que invite a engaño con la misma.

Centrándose en lo que ocurre en su box, el asturiano reconoce que habrá una mejoría en Aston Martin, a pesar de todo. Eso sí, con matices. “Es un paso adelante con respecto al coche del año pasado, pero creo que todos han dado un gran paso”, asegura. Ya en la primera rueda de prensa del curso, los mensajes a la escudería británica no han dejado de llegar. No podía ser de otra forma dada la ambición que siempre ha caracterizado a Alonso: “Para convertirse en aspirantes, 2023 fue clave, pero en 2024 hay muchas cosas que mejorar de cara al desarrollo. Será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo de los demás”.

Algo que le molesta especialmente es el calendario. Una queja compartida, precisamente, con Max Verstappen. “Está muy por encima del límite. Empecé con dieciséis (carreras), pero ya estamos en 24 y eso no es sostenible. Incluso el campeón piensa que es largo. Imaginaos los demás, que llegamos a la segunda parte de la temporada sin incentivos porque no podemos luchar por nada”, ha llegado a afirmar. Y, aun así, en las filas del gran dominador de la F1 actual no quieren confiarse de antemano con el piloto más veterano de la parrilla.

Checo Pérez, muy precavido con Alonso y el resto de aspirantes

Ha sido Checo Pérez, el escudero de Verstappen en Red Bull, quien ha comentado que no se fía del farol, si es que puede llamarse así, de Alonso. “La lucha a nuestro alrededor va a estar muy reñida. Creo que vamos a ver a los Ferrari, a los Mercedes, a los Aston, bastante cerca de nosotros, y creo que va a ser una batalla muy reñida en cabeza”, expuso en Sky.

El mexicano está ante una campaña clave para él, puesto que su rendimiento en el constructor de referencia de la F1 ha dejado más sombras que luces hasta la fecha. La diferencia entre el defensor del título y Pérez llega a ser abismal en ciertas ocasiones, sin olvidar que este último termina contrato, como buena parte de sus rivales, cuando el año llegue a su fin.

No es el primer mensaje preventivo que intentan trasladar desde Red Bull. “Las cosas están más apretadas de lo que parecen”, dijo Pérez la semana pasada. Lo cual no quita para que el pensamiento mayoritario sea que, otra vez, va a resultar harto complicado acabar con la hegemonía de los austríacos.