Alonso vuelve dejar sobre la mesa una posible retirada: “Primero tengo que decidir si quiero seguir compitiendo”

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin, Fernando Alonso ha puesto en tela de juicio su continuidad en el mundo de la Fórmula 1 más allá de este año. El piloto de Aston Martin aseguró que el reto de 2026, con la nueva normativa, le ilusiona, pero no tiene una decisión tomada sobre qué va a hacer en un futuro. “Tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no”, apuntó el asturiano.

Con la salida en 2025 de Lewis Hamilton a Ferrari, y la finalización de su contrato con la escudería de Silverstone, el nombre de Alonso cobra fuerza como posible sustituto. “Tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no. Es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será retadora o quizás no. Veamos, me tomaré unas cuantas carreras para decidir”, confirmó

Pese a estos rumores, Alonso mantiene su foco en la temporada 2024, que da comienzo este sábado en Baréin, y que determinará, o al menos, dejará una idea del orden de la parrilla para esta campaña, en lo que todo parece apuntar a que Red Bull volverá a dominar. “Esperemos un par de carreras. Baréin es un circuito con características muy particulares, así que habrá que esperar a Australia o incluso Japón. Quizás no podremos tener una idea clara del orden y del rendimiento de los equipos. Creo que el coche ha dado un paso adelante, que es el primer objetivo de la pretemporada”, apuntó el bicampeón mundial.

Paso adelante respecto al año anterior

El español aseguró que “el año pasado cumplimos como esperábamos”, y dejando entre ver que “quizá hayamos dado ese paso adelante” para esta temporada que viene. “Si ese paso adelante es suficientemente bueno, lo veremos en las próximas carreras”, sentenció, aunque sí afirmó que “lo que veo dentro del equipo es un enfoque distinto a 2023, donde empezamos con una buena base y fue un ‘shock’, una sorpresa ver lo buenos que éramos al principio; después, no fuimos capaces de desarrollar el coche”. “Aprendimos muchas lecciones, y si queremos convertirnos en aspirantes al título, fue una temporada clave”, zanjó.

“En 2024 empezamos bien, pero tenemos muchas cosas de cara al desarrollo de la temporada. Será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo con los equipos de temporada. El año pasado no cumplimos con esto y obviamente queremos mejorar en eso”, terminó por concluir en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin de este sábado, el que inaugurará la temporada.

