Alonso pone fecha a la decisión sobre su futuro: “Ahí me sentaré conmigo mismo y veré si merece la pena o no”

Fernando Alonso en la pretemporada de 2024 (Aston Martin)

La Fórmula 1 vuelve a estar de rabiosa actualidad tras el cierto parón, obligado, una vez finiquitado el 2023. La temporada de 2024 está a la vuelta de la esquina y ya es más que evidente que hemos entrado en la vorágine de las semanas previas al regreso de los Grandes Premios: presentaciones de los nuevos monoplazas, renovaciones, test privados y oficiales de pretemporada… E incluso fichajes, como el que bien puede ser el que más ha sacudido el deporte rey del automovilismo en los últimos tiempos: la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari a partir de 2025.

El daño colateral de este movimiento bomba afecta de lleno, sin duda, a uno de los pilotos españoles de la competición, Carlos Sainz. No puede ser de otra manera cuando el madrileño va a ser el damnificado por la Scuderia a la hora de que se produzca el desembarco del heptacampeón del mundo. Charles Leclerc sí continuará corriendo para los de Maranello, pero el único integrante de la parrilla capaz de ganar una carrera sin conducir un Red Bull el año pasado tendrá que buscarse nuevo equipo. Incluso es posible que el cambio de cromos protagonizado por Hamilton también afecte, palabras aún mayores, a Fernando Alonso.

Es así porque el asturiano, dos veces campeón de la F1 y de regreso en la élite tras pasar a pilotar un Aston Martin, termina contrato al final de la nueva campaña. Lo cual lleva a que su futuro en el Gran Circo todavía diste mucho de estar aclarado. Y más cuando habrá un asiento libre en Mercedes una vez que Hamilton cierre su etapa allí.

Alonso en las pruebas con el nuevo simulador de Aston Martin (@AstonMartinF1)

Alonso asume cuándo le tocará fijar destino

La presentación del AMR24, con el que Alonso espera ir un paso más allá con la escudería que le ha devuelto la competitividad que tanto ansiaba recuperar, fue un momento propicio para conocer sus impresiones sobre lo que puede esperarle próximamente. No sabe lo que puede pasar, pero empieza a barajarse la posibilidad de que no amplíe su compromiso con los de Silverstone si no ve progresos significativos. Lo cual podría llevarle, en busca de una intentona definitiva por el título, a ponerse al servicio de las flechas plateadas.

El mismísimo jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha dejado la puerta abierta de cara a un hipotético acuerdo con Alonso, asegurando que nada es descartable. Pero no hay ninguna decisión tomada a día de hoy, quedando ese tiempo de reflexión para más adelante. Magic ha evidenciado cuándo va a ser la hora de deshojar la margarita y ver qué camino tomar: seguir conduciendo un Aston Martin, optar por un cambio de aires sin que eso le reste ambición o, directamente, retirarse de la F1.

“Me veo bien por ahora. Pero creo que después de unas cuantas carreras, tres, cuatro o cinco, y estos primeros viajes que son un poco difíciles, con Baréin, Arabia Saudí, Australia, Japón y China, que serán matadores, ahí me sentaré conmigo mismo y veré si merece la pena o no seguir un año más, unos cuantos más, o lo que sea”. Es lo que aseguró Alonso al respecto, tal y como recogió COPE.

Alonso en el podio de Brasil (EFE/ Sebastiao Moreira)

Que el semáforo esté tan cerca de apagarse le ha llevado a hablar sin tapujos sobre su realidad. “Si no llegamos a un acuerdo y quiero seguir, tengo una posición privilegiada, soy atractivo para otros equipos, sólo hay un campeón del mundo sin contrato y soy yo y estoy en una buena posición”, valoró. Si echamos un vistazo al calendario, habrá que esperar hasta finales de abril para que el escenario empiece a aclararse. Una vez que se hayan disputado cinco carreras, Fernando Alonso verá las cosas con la perspectiva necesaria como para plantearse qué hacer.