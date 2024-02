Alexia Putellas, gran novedad de España para jugarse la plaza olímpica en la Final Four de la Nations League

Lista de España para la Final Four de la Nations League (RFEF)

La joven jugadora del Barcelona Vicky López ha sido convocada por Montse Tomé, seleccionadora nacional, para los partidos de la fase final de la Nations League, que también ha citado a Alexia Putellas, quien no juega desde mediados de noviembre con problemas en una rodilla y aún no tiene el alta médica, igual que la madridista Tere Abelleira. “Son jugadoras muy importantes dentro y fuera del campo. Empezamos la Nations League con ellas y queremos terminarla con ellas. Nuestra intención es cuidar mucho a las jugadoras y no correremos ningún riesgo”, ha expuesto Tomé este jueves al respecto de las dos últimas.

Alexia Putellas ha vuelto a entrenarse parcialmente con el grupo en el Barcelona después de estar lesionada desde mediados de noviembre, cuando tuvo que retirarse en el partido ante el Benfica de la Champions League, y Tere Abelleira tampoco ha jugado con el Real Madrid los últimos encuentros —no lo hace desde el 3 de febrero—.

Te puede interesar: Alonso pone fecha a la decisión sobre su futuro

Ambas, que son fundamentales en el esquema de la selección campeona del mundo, tendrán que pasar las correspondientes pruebas médicas para saber si definitivamente pueden ser parte del equipo en esta trascendental cita. Tomé da la alternativa con la selección absoluta a la talentosa jugadora madrileña, de tan solo 17 años, campeona mundial sub-17 y que poco a poco va acumulando minutos en el primer equipo del Barcelona.

Por otro lado, en la portería Elene Lete (Real Sociedad) entra respecto a la anterior citación por Enith Salón, en defensa vuelve Sheila García, lateral del Atlético de Madrid, y se cae Ivana Andrés, central capitana del Real Madrid, y en la línea atacante retorna a la selección Alba Redondo, delantera del Levante, y no figuran Esther González (Gotham) ni Inma Gabarro (Sevilla). Siguen sin retornar a la selección las barcelonistas Patri Guijarro y Claudia Pina, ausentes desde antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Mapi León está lesionada y, por lo tanto, no podía entrar en los planes de la seleccionadora.

Te puede interesar: Entrevista a Marko Todorovic: “En el Joventut, pensaba que Sito Alonso me mataba”

España jugará su semifinal el viernes 23 ante Países Bajos en La Cartuja, escenario también de la final del torneo o el partido por el tercer puesto ante Francia o Alemania el miércoles 28, con la clasificación olímpica en juego para dos selecciones, que se unirán a la anfitriona gala. Si la Roja vence su semifinal habrá obtenido la primera clasificación olímpica de su historia, y si no gana necesita que Francia gane a Alemania y luego jugarse la plaza ante el conjunto germano en el encuentro por el tercer puesto.

La lista de España para la Final Four de la Nations League

— Guardametas: Misa Rodríguez (Real Madrid), Elene Lete (Real Sociedad) y Cata Coll (Barcelona)

— Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes (Barcelona), Olga Carmona, Oihane Hernández (Real Madrid), Laia Aleixandri (Manchester City/ING), María Méndez (Levante), Laia Codina (Arsenal/ING) y Sheila García (Atlético de Madrid).

— Centrocampistas: Tere Abelleira, Maite Oroz (Real Madrid), Aitana Bonmatí, Vicky López, Alexia Putellas (Barcelona), Fiamma Benítez (Valencia) y María Pérez (Sevilla).

— Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Mariona Caldentey, Salma Paralluelo (Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres/MEX), Lucía García (Manchester United/ING), Eva Navarro (Atlético de Madrid) y Alba Redondo (Levante).

Con información de EFE