TVE cambia de día ‘Bake Off: famosos al horno’ tras los discretos datos de su estreno

TVE ha tomado una decisión de última hora tras el tropiezo del estreno de Bake Off: famosos al horno el pasado jueves 11 de enero. La cadena pública ha cambiado el día de emisión del formato después de que su primer episodio no lograra alcanzar al estreno de la serie Entre Tierras en Antena 3 ni al del reality GH DÚO en Telecinco.

Según ha anunciado este sábado en una nota de prensa, la segunda entrega del formato se podrá ver este mismo lunes 15 de enero en el prime time de La 1. En su nuevo hueco en parrilla, el programa producido por Boxfish se medirá ante el estreno de Planeta Calleja en Cuatro, el nuevo episodio de Hermanos en Antena 3 y el concurso La mejor generación en Telecinco.

En esta segunda entrega, los concursantes pasteleros suben el nivel de sus postres para recibir a parte del elenco de 4 Estrellas, la serie del access prime time de La 1, que catarán sus elaboraciones. Tendrán que elaborar un postre que impresione al jurado con tres texturas diferentes: un cremoso, una textura crujiente y una salsa de frutas.

Además, se enfrentarán a la prueba técnica replicando un castillo de naipes que hará peligrar la estabilidad de más de un pastelero en el programa.

Discreto estreno

El formato de repostería aterrizaba el jueves en La 1 tras emitir su primera edición en Amazon Prime Video. Pese al atractivo casting de celebrities con el que cuenta para su estreno en abierto, la primera entrega apenas fue vista por una media de 874.000 espectadores, con un 9.8% de cuota de pantalla. En la franja de estricta coincidencia, Bake Off se quedó a 1,9 puntos de GH DÚO y a 3,2 puntos de Entre tierras.

Bake Off: famosos al horno está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.

De la mano de Paula Vázquez, ellos son los catorce personajes famosos que la semana pasada iniciaron esta aventura para convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España: Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet. El ganador o ganadora donará un premio a la ONG de su elección.

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamada repostera Eva Arguiñano y el pastelero de renombre internacional Damián Betular.