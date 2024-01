Sofía Vergara, mamá narcotraficante en ‘Griselda’: “Tuve que aprender a fumar y a meterme coca”

Fotografía sin fechar cedida por Netflix de la actriz colombiana Sofia Vergara en su papel de Griselda Blanco, en la serie "Griselda", durante el rodaje en Los Ángeles (EE. UU). EFE/Elizabeth Morris/Netflix

Sofia Vergara ha desembarcado en Madrid desprendiendo la potencia que la caracteriza. Ha visitado nuestro país para presentar Griselda, la nueva apuesta de Netflix que sigue la estela de Narcos y que se centra en la figura de Griselda Blanco, que se convirtió en los años setenta y ochenta en una de las mayores narcotraficantes colombianas y una de las principales figuras de cartel de Medellín.

Se trata de la primera vez que la actriz aborda un papel dramático en su carrera, después de haber triunfado en la comedia gracias a la sitcom Modern Family durante más de una década. Para ella se trataba de una apuesta a la que se ha entregado en cuerpo y alma. “Nada más empezar la jornada, tenía 3 horas de maquillaje para la caracterización del personaje y una hora más al finalizar para quitármelo todo”, ha contado la estrella latina nada más empezar la rueda de prensa.

Una Sofia Vergara irreconocible

Y es que Vergara está totalmente irreconocible en el papel de Griselda, a través de toda una serie de postizos y accesorios prostéticos, además de una dentadura falsa. Todo para meterse en la piel de una mujer dura que terminó convirtiéndose en una peligrosa y temida traficante y criminal que manejaba los hilos de su imperio desde Miami, por lo que se la conoció como ‘la madrina de la cocaína’ y ‘la viuda negra’.

Jefa. Innovadora. Madre. Asesina. Griselda es una mujer con sustancia.(Créditos: Netflix)

“Es un personaje muy violento y una de las cosas que me sorprendió, porque no estaba acostumbrada es que me llevaba a casa toda esa tensión, porque cuando hacía comedia, todo eran chistes y bromas entre los compañeros de rodaje, pero aquí todo era muy intenso. No me extraña que los actores de drama se vuelvan locos”, ha bromeado. “Tenía que estar fumando todo el rato, metiéndome coca y disparando”.

La actriz ha reconocido que para preparar el papel, se reunía con el director del proyecto, Andrés Baiz, para que le enseñara cómo coger un cigarrillo y aprender a drogarse. “A mis cincuenta años he tenido que aprender a fumar y meterme coca”, ha comentado.

Una mujer que busca el poder en un mundo de hombres

La colombiana reveló que no había actuado en español hasta 'Griselda'

El personaje de Griselda Blanco no es tan conocido como el de Pablo Escobar y, sin embargo, su papel en la introducción de la droga en Estados Unidos resultó fundamental. Por eso, a Sofía Vergara le interesó interpretarlo, porque era una madre, crio a cuatro hijos y que, al mismo tiempo, se empeñó en ser respetada dentro de un negocio enteramente masculino, hasta el punto de que terminó adaptándose a sus métodos y entregándose a ese mundo tóxico repleto de juegos de poder.

“En mi cabeza siempre estaba Tony Soprano”, cuenta “Porque era un personaje que era un criminal, pero al mismo tiempo le caía bien al público, así que ese fue el objetivo, bascular el tono de la serie para que también tuviera una parte tierna”. Además, la intérprete ha tenido la oportunidad de hablar en español, algo de lo que tenía ganas desde hacía mucho tiempo.

Griselda es una miniserie de seis episodios creada por Eric Newman y Carlo Bernard (Narcos) e Ingrid Escajeda. En el reparto encontramos una mezcla de actores latinos y americanos, entre los que destaca Vanessa Ferlito (Death Proof), José Zúñiga, Martín Rodríguez, Alberto Guerra y los españoles Alberto Ammann y Ernesto Alterio. Además, la inesperada aparición de la estrella de la canción colombiana Karol G. Estará disponible en Netflix a partir del próximo día 25 de enero.