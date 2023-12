Cuando Nadal se sentó a ver entrenar a Federer para poder mejorar: “Es increíble tener esa mentalidad”

Djokovic, Nadal y Federer en la Laver Cup (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

En apenas una semana, Rafa Nadal ya habrá vuelto a disputar un partido de tenis. El español, tras 11 meses fuera de la competición por su lesión en el psoas ilíaco, está a punto de reincorporarse al circuito masculino. Lo hará en Brisbane, un ATP 250 en el que sólo ha sido de la partida una vez (2017, cuartos de final) y que le servirá de preparación para el plato fuerte de cada enero en el calendario: el Abierto de Australia, que ha ganado en dos ocasiones (2009 y 2022).

El tenista español Rafa Nadal confirmó este viernes que volverá a las pistas tras casi un año de ausencia por lesión. El torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250, que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, será donde debute

Hay buenas vibraciones en torno al estado de forma en el que puede encontrarse el balear, a tenor de los entrenamientos que ha protagonizado en las últimas semanas. Haber caído de forma drástica en la clasificación, ya que ha pasado a ocupar el puesto 670, le llevará a poder enfrentarse con rivales temibles desde las primeras rondas de los torneos que juegue. Al no tener condición de cabeza de serie y entrar en los cuadros por invitación o haciendo uso del ranking protegido, no puede sortear a ningún tipo de adversario.

Te puede interesar: Así le ha ido a Rafa Nadal en Australia

Hace unos meses, Nadal dejó caer que 2024 podría suponer su último año en el deporte de la raqueta. Una posible retirada que se pospondría en el caso de que las sensaciones y los resultados le acompañen próximamente. A buen seguro que el hambre del manacorense y su voluntad de triunfar frente a las adversidades continuarán intactos, a pesar de que el cambio de tercio cada vez es más acusado en su profesión: sólo Novak Djokovic y él sobreviven en lo que respecta a la era del Big 3, que va dejando paso a una Next Gen encabezada, sobre todo, por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Nadal en pleno saque en Australia (AP Foto/Aaron Favila, Archivo)

Por supuesto que el panorama tenístico echa mucho en falta al gran adversario que se ha encontrado Nadal a lo largo de su carrera, que acabó convirtiéndose en amigo fuera de las pistas: Roger Federer. Retirado en 2022, el suizo sigue dando de qué hablar en lo que respecta a su historia compartida con Rafa. Para muestra, la anécdota que ha salido a escena poco antes de que el segundo hombre con más Grand Slam de todos los tiempos (22) compita de nuevo.

Te puede interesar: Nadal, inalcanzable para el Top 10 de la ATP antes de volver

El gesto de Nadal con Federer que ejemplifica su mentalidad

La extenista Jill Craybas ha relatado una escena impagable, con Nadal de por medio, a la que asistió en directo. Lo ha hecho en un episodio de The ATP Tennis Radio Podcast, el pódcast oficial del tour. “Una historia que me impresionó sobre Nadal es que él entendió que era el mejor en tierra batida. Y entendió que tenía que hacer algunos ajustes en las otras superficies, lo cual hizo fenomenalmente bien. Pero recuerdo un año en Wimbledon. Él todavía no había ganado un título allí, sabía que no era su mejor superficie”, introdujo la estadounidense, que llegó a ser número 39 de la WTA.

“Sólo recuerdo estar en las pistas de entrenamiento en Aorangi. Yo aún jugaba por aquel entonces. Y él simplemente cogió una silla y se sentó justo enfrente de la pista, viendo a Federer. Simplemente, se quedó allí sentado, mirando el entrenamiento de Federer, intentando aprender cómo jugar en hierba para mejorar”, apuntó Craybas. El momento resultó impactante para ella: “Simplemente teniendo eso… Obviamente, él tiene esa conciencia y esa comprensión. Simplemente, querer aprender de los mejores. Creo que eso es lo que estos tres chicos (por Djokovic, Nadal y Federer) han hecho tan bien”.

Federer y Nadal en Wimbledon 2008 (Julian Finney/Getty Images)

Craybas es una admiradora más del Big 3 precisamente por eso. “Todos ellos tenían estilos diferentes que creo que les empujaron a ser mejores jugadores. Y creo que todos lo comprendían y tenían conciencia de ello. Para estar en la cima del juego, como Nadal, y ser consciente de ello, necesito aprender de Federer. Uno de sus mayores rivales. Para mí, es increíble tener esa mentalidad”, finalizó su reflexión. Con el tiempo, Rafa sumó dos Wimbledon (2008 y 2010) a su palmarés.