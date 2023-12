Un posible rival de Nadal en Brisbane reconoce la influencia de Rafa en su juego: “Le quité algunas cosas”

Nadal en uno de sus últimos partidos, en el último Open de Australia (AP Foto/Aaron Favila)

Cada vez queda menos para que Rafa Nadal vuelva a ser de la partida en el tenis. Tras 11 meses de baja, la más prolongada de su carrera, por una lesión en el psoas ilíaco, el español, segundo hombre con más Grand Slam de la historia (22), está a punto de reincorporarse al circuito masculino. La expectación es mayúscula en los últimos días de 2023, puesto que será nada más arrancar 2024 cuando llegará su primer torneo, el que le servirá para entrar de nuevo en competición.

El extenista español Feliciano López tiene claro su deseo deportivo para 2024: que Rafa Nadal conquiste el Roland Garros. "Como sueño deportivo, ver a Rafa triunfar otra vez en Roland Garros para mí sería increíble. Hace ya meses que lo estoy pensando. Sería el colofón a su carrera. Luego hay unos Juegos Olímpicos después de Roland Garros, pero bueno, a mí no me gusta tampoco anticipar las cosas. Seguramente si me está viendo estará enfadado, pero la noticia es que vuelve a competir y que Rafa está de vuelta", ha dicho a su llegada a la XVIII Gala del Comité Olímpico Español (COE).

Una vez que haya disfrutado de la primera etapa de las Navidades junto a los suyos, Nadal pondrá rumbo a Australia, escenario de su retorno a las pistas. Brisbane ha sido la competición elegida por el balear para jugar otra vez casi un año después. Se trata de un ATP 250 que le servirá como preparación óptima para el plato fuerte de cada enero en tierras australianas: el Abierto de Australia, primer grande del curso y cuyo palmarés contempla a Rafa por partida doble (2009 y 2022).

Te puede interesar: Nadal, inalcanzable para el Top 10 de la ATP antes de volver

Nadal únicamente ha sido de la partida en Brisbane en una ocasión. Fue en 2017. Curiosamente, una vez recuperado de otro problema físico (en ese caso, unos problemas en la rodilla derecha que le tuvieron dos meses en el dique seco). Entonces, superó la primera ronda frente a Alexandr Dolgopolov (doble 6-3). Mischa Zverev, hermano de Alexander, tampoco pudo con él en segunda ronda (doble 6-1). La aventura terminó en cuartos de final, ya que cayó eliminado frente a Milos Raonic (6-4, 3-6, 4-6).

Nadal en su último partido (REUTERS/Loren Elliott)

Siete años después, el manacorense va a compartir cartel con jugadores más que notables en Brisbane. Es el caso de Holger Rune, Grigor Dimitrov y Andy Murray. También de Ben Shelton, que se ha acordado de Nadal antes de una cita en la que quién sabe si no se enfrentarán: el partido, a día de hoy, resulta inédito en el deporte de la raqueta.

Te puede interesar: Un exentrenador de Federer bendice a Alcaraz

Shelton alaba a Nadal

A sus 21 años, el estadounidense es una de las jóvenes promesas a las que conviene seguir la pista en materia tenística. Semifinalista y cuartofinalista en las últimas ediciones del US Open y del Open de Australia, respectivamente, el número 17 del mundo no esconde la influencia que Nadal ha tenido en su juego. Ha vuelto a dejarlo claro en una entrevista para On-Running, la empresa que le viste y en la que Roger Federer es accionista.

“Intento ser único con mi estilo de juego y hacer cosas que otros jugadores no hacen. Le quité algunas cosas a Nadal porque él también es zurdo como yo, pero trato de trabajar con mis recursos y ser único”, asegura Shelton, en declaraciones recogidas por Ubitennis. Además, llega a reconocer que el tenis, en un primer momento, no le llamaba la atención: “A mí lo que me gustaba era el fútbol americano, pero cuando vi que mi hermana viajaba por todo el país, tenía ventajas académicas y vivía experiencias muy interesantes por ser jugadora de tenis en la universidad, decidí probar yo también”.

Su estilo de vida es muy tranquilo, y no tiene ningún problema en admitirlo. “No salgo demasiado, ya que me agobian los sitios con mucha gente y ruidosos. Soy feliz quedándome en casa, con los míos, o saliendo a cenar algún día, pero por ejemplo, nunca en mi vida he ido a un concierto”, se sincera. “Estoy intentando tener una mentalidad de crecimiento. Soy competitivo y quiero ganar, pero tengo que recordarme a mí mismo que no estoy ni cerca de donde quiero estar en algunos aspectos. Espero tener una larga carrera por delante y tiempo para perfeccionar mi estilo”, añade.

Ben Shelton en el ATP 500 de Tokio (REUTERS/Androniki Christodoulou)

Que Shelton tenga buenas palabras para Nadal no es nuevo. “Me encanta pelear en la cancha, darlo todo hasta el final, y tengo claro que jamás me voy a rendir. En cierta manera, considero que esa filosofía ha calado en mí por haber seguido tanto a Rafa durante su trayectoria. Siempre ha sido un tipo al que no se podía reprochar nada porque da su mejor esfuerzo. También me he fijado siempre en el fuego competitivo que tiene, en cómo elige cuándo mostrar sus emociones. Siempre ha sido una inspiración”, expuso en la pasada Laver Cup.