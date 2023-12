Un compañero de Jon Rahm en la Ryder no se cree su discurso tras llegar al LIV Golf: “Les obligan a decirlo”

Shane Lowry y Jon Rahm celebran el triunfo de Europa en la Ryder Cup (REUTERS/Phil Noble)

La llegada de Jon Rahm al LIV Golf no para de generar comentarios entre sus compañeros de profesión. Todo apunta a que el español ha decidido convertirse en el gran nombre propio entre los golfistas reclutados por el circuito saudí con el deseo de que finalmente haya un acuerdo entre este y el PGA Tour. El plazo para que el tour tradicional y el de nueva cuña se pongan de acuerdo concluye el próximo 31 de diciembre, sin que todavía esté nada claro si habrá alianza o competencia.

El vizcaíno Jon Rahm es consciente del "cambio al mundo del golf" que ha supuesto su reciente adhesión a partir de la próxima temporada al LIV Golf, la liga financiada por el gobierno de Arabia Saudí. "Estoy bajo instrucciones muy estrictas de no hacer actos públicos por el cambio que le he dado al mundo del golf la ultima semana", dijo Rahm, tras ser reconocido este miércoles en Bilbao con el premio 'Dama Bilbaína 2023' que otorga la Sociedad Bilbaína -club privado fundado en 1839 que cuenta con alrededor de mil socios- en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Lo que sí es una evidencia es que Rahm pasará a jugar los torneos del LIV Golf, aunque su presencia en los grandes de toda la vida no corre peligro. Además, contará con un equipo propio dentro de la nueva competición a la que va a representar, para el que ya estaría haciendo incorporaciones. Sin ir más lejos, Relevo apuntó hace unos días que Adri Arnaus, a falta de confirmación oficial, va a ser uno de los compañeros del vasco.

Ambos tendrán como rivales a hasta tres compatriotas más: Sergio García, Eugenio López-Chacarra y David Puig. Todos ellos dan forma a los Fireballs, uno de los conjuntos que compiten en el LIV Golf. Pasarán a ser 13 debido a la adición de Rahm, que capitaneará el suyo, cuyo nombre aún se desconoce.

Lowry y Rahm en el Masters de Augusta de 2022 (REUTERS/Mike Segar)

Las reacciones al nuevo rumbo que el jugador de Barrika, número tres del mundo, ha dado a su carrera se han movido entre el halago y el rechazo a partes iguales. Entre aquellos que se han pronunciado se encuentra, en los últimos días, uno de los compañeros de Jon Rahm en el equipo europeo de la pasada edición de la Ryder Cup. Se trata de Shane Lowry, que ha entrado en materia meses después de haber conquistado el torneo junto a Rahmbo.

Un compañero de Rahm en la Ryder, escéptico con el LIV Golf

El irlandés, ganador del British Open en 2019, fue cuestionado sobre el tema del momento en su deporte durante la presentación del Abierto de Irlanda. Cuando respondió al Irish Independent al respecto, lo hizo sin esconder, ni mucho menos, su escepticismo: “Tengo la sensación de que lo que dijo Jon sobre hacer crecer el juego mientras se marchaba al LIV Golf es algo que les obligan a decir a todos. Han firmado un contrato y esto es parte de lo que deben hacer. El equipo de comunicación les ha dicho que esto es lo que tienen que contar cada vez que son preguntados por el tema. Además, no tienen otra opción, porque ahora son sus dueños”.

Lowry, de 36 años, añadió: “Muchos jugadores tienen muchas opiniones sobre el liderazgo del circuito. Pero no me considero lo suficientemente inteligente como para poder comentar sobre la gestión de una organización de mil millones de dólares. Habría que preguntarles lo que opinan a aquellos que realmente se esfuerzan por llevar comida a casa y sacan un hueco para pagarse los palos y unirse a un club”.

Rahm y Lowry en la Ryder de 2021 (REUTERS/Mike Segar)

Ya que hablaba del asunto, aprovechó para desear que Rahm pueda ser de la partida en la Ryder de 2025. Como no ha renunciado a pertenecer al European Tour (ahora denominado DP World Tour), cabe esperar que su concurso no corra peligro. “La razón por la que jugadores como Sergio García, Ian Poulter o Lee Westwood no pudieron jugar la Ryder Cup este año fue porque renunciaron a su afiliación al DP World Tour. Había ciertos jugadores que habrían podido entrar en el equipo si hubieran jugado lo suficientemente bien, pero simplemente no lo hicieron. Estoy seguro de que Rahmbo puede jugar lo suficientemente bien como para entrar en el equipo, así que si no renuncia a su afiliación, podría estar en la próxima Ryder”, confió Lowry.