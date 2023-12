UPN rompe con el PSOE, abandona la Federación de Municipios y llama a concentrarse contra la moción de censura en Pamplona

El presidente de UPN, Javier Esparza (c), durante una rueda de prensa en la sede de UPN. (Eduardo Sanz/Europa Press)

El Comité Ejecutivo de UPN ha decidido este lunes romper “toda relación política con el PSOE” después de que los socialistas hayan acordado con EH Bildu una moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN).

Además, los ayuntamientos gobernados por la formación regionalista no participarán de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), entidad que abandonan, y crearán una nueva asociación de municipios que “sea democrática y donde se respete la pluralidad de Navarra”. UPN romperá los acuerdos que tenga en el ámbito municipal con el PSN. Además, presentará una moción de censura en la Mancomunidad de la Ribera Alta de Navarra, presidida por el PSN, “con la mayor brevedad posible”.

Te puede interesar: Bolaños llama al presidente del Supremo tras el plantón y se compromete a defender a los jueces “vengan de donde vengan” los ataques

Igualmente, el Comité Ejecutivo de UPN ha decidido convocar a la ciudadanía a manifestarse “cívicamente” este domingo, día 17 de diciembre, a las 12 horas, y el próximo día 28 de diciembre --fecha prevista para el debate de la moción de censura--, a las 11.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento, para mostrar su rechazo a esta decisión.

“No hay nada que justifique una decisión así”

La dirección de UPN ha mostrado “todo el respaldo” de la formación regionalista a Cristina Ibarrola y ha agradecido tanto a ella como a su equipo “el gran trabajo realizado en estos meses”.

También ha trasladado su “indignación por la decisión adoptada por el Partido Socialista y por la falsedad de los motivos que argumentan para respaldar la moción de censura de EH Bildu”.

“El Partido Socialista ha decidido entregar el Ayuntamiento de Pamplona a los terroristas de EH Bildu. Ha optado por sacar del Ayuntamiento de Pamplona a UPN, que siempre ha defendido la libertad, la democracia y la convivencia, y poner a EH Bildu, que siempre ha trabajado para dinamitar la libertad, la democracia y la convivencia en Pamplona, en Navarra, y en el conjunto de España. No hay nada que justifique una decisión así. Es una decisión tomada en Madrid y alejada de los intereses de Navarra y de Pamplona. Los socialistas están pagando el precio de la investidura de Sánchez y de Chivite”, ha asegurado.

Te puede interesar: “Del incumplimiento nace la desconfianza”: Puigdemont lanza este aviso ante Pedro Sánchez en la Eurocámara

Así, la formación regionalista ha decidido “romper toda relación política de UPN con el PSOE”. También ha trasladado “a la sociedad de Pamplona que UPN va a seguir trabajando para el progreso, el avance y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

“Ha vuelto a traicionar a sus votantes”

El presidente de UPN, Javier Esparza ha reconocido en una rueda de prensa que la decisión no les sorprende porque “lamentablemente” en los últimos meses ya han ido conociendo “sobradamente a los socialistas y sus mentiras” y esta es “una mentira más”, ya que el PSN “prometió en campaña electoral que no iba a hacer alcalde a Joseba Asiron”.

Por ello, ha incidido en que “ha vuelto a traicionar a sus votantes, a traicionar a Pamplona y a traicionar a Navarra” y ha posibilitado que EH Bildu logre lo que “no consiguió en las urnas”.

A su juicio, todo esto es una “consecuencia directa de las investiduras de Pedro Sánchez y de Maria Chivite”. Al respecto ha asegurado que “tenían escrita desde hace tiempo una hoja de ruta” y como ejemplo ha citado que desde hace días hay convocada una concentración en Pamplona de la izquierda abertzale para el 28 de diciembre, día en el que se votará la moción de censura.

En una intervención, en la que ha tenido presente a las víctimas del terrorismo y tras señalar que ayer fue la amnistía y hoy “el regalo” de la alcaldía de Pamplona, ha comentado que: “Si no les paramos los pies, no sabemos cuál será el próximo paso, no sabemos cuál será la próxima decisión”.

Y es que, en su opinión, “Sánchez y Chivite han demostrado que no tienen ni límites ni escrúpulos”. “A este paso tendremos un referéndum en Cataluña, pero también podemos tener un referéndum en Navarra”, ha apuntado.

Cuestionado sobre a qué ser refería con lo de “pararles los pies”, ha comentado que hay hacerlo “democráticamente, ganando las próximas elecciones, haciéndoles frente, diciendo las cosas claras y movilizando”.

(Información de Europa Press y EFE)