Un alto cargo de la FIA pide cautela con el Gran Premio de Madrid de F1: “No ha recibido nada”

Fernando Alonso en una exhibición en Madrid en 2003 (EFE)

Todo parece indicar que la Fórmula 1 va a llegar a Madrid a partir de 2026. A falta de confirmación oficial, la posibilidad de que la capital española albergue un Gran Premio, con IFEMA como escenario principal del circuito, está muy cerca de concretarse. O, al menos, eso se barrunta. Si atendemos a los mandamases del automovilismo, la realidad puede ser otra muy distinta. E indica que toca esperar. Es el mensaje que llega nada menos que desde la FIA.

El portavoz de la Federación Internacional de Automovilismo que ha hablado largo y tendido sobre Madrid y la F1 ha sido precisamente un español: Carmelo Sanz de Barros. Vicepresidente primero del organismo y presidente del RACE (Real Automóvil Club de España), decidió calmar un tanto los ánimos en un encuentro con medios que tuvo lugar durante la última gala de entrega de premios de la FIA. Motorsport.com recogió en profundidad sus reflexiones, que son las que invitan a ser prudente con la que sería la nueva carrera española del Gran Circo.

Te puede interesar: El jefe de Fernando Alonso desvela la receta para tenerle contento en Aston Martin

“Hay un proceso claro para tener un Gran Premio en un lugar, y no creo que se esté siguiendo el proceso, ni se hayan dado los pasos a seguir del proceso, frente a lo que se puede leer, como se rumorea”, expuso Sanz de Barros. “A día de hoy, ¿la Federación Española ha recibido ese proyecto para analizarlo, estudiarlo y enfocarlo? No, no lo ha visto”, reconoció. Para añadir: “La Federación Española no ha recibido nada. Entonces, por lo tanto, ellos no han canalizado nada a la FIA, la FIA no ha recibido nada. Nadie, ningún ingeniero, nadie ha estado trabajando hasta ahora en ese proyecto que ha salido en la prensa en los últimos días”.

Alonso y Sainz en el pasado GP de Miami (EFE/EPA/CHANDAN KHANNA/POOL)

El propio directivo contó claramente cómo es el proceso a seguir en estos casos. “Luego, cuando tienes el poder deportivo que lo ha aprobado, el circuito certificado y homologado, y todas esas cosas han pasado, todavía hay otro paso, que es que hay una gran batalla, y ahora más que hace unos años, de ser incluido en el calendario, porque hay una lista de espera. Luego se tiene que aprobar un calendario en el que una de las 23, 24, 22 o las carreras que se hagan se vaya a celebrar en Madrid. Eso, que es otra parte del proceso, todavía no ha ocurrido. Y luego, hay otro más tarde, cuando todo eso está hecho, normalmente hay un acuerdo comercial, derechos de televisión, lo que sea”, hizo hincapié.

Te puede interesar: Alonso lanza un dardo a Alpine

“No veo que esto vaya a ser algo fácil”

Durante su intervención mediática recogida por Motorsport.com, el vicepresidente primero de la FIA, que lógicamente celebraría y mucho el regreso de la F1 a Madrid, quiso hacer ver que las campanas no deben alzarse al vuelo de forma precipitada. “Puede que en ese caso hayamos empezado la casa por el tejado, pero no digo que no. Sólo digo que, a fecha de hoy, ni la Federacion Española, la autoridad nacional en España, ni la FIA han recibido ningún documento ni nada sobre ese proyecto que hemos visto en la prensa últimamente. El día que lo recibamos, lo estudiaremos”, aclaró.

Es más, Sanz de Barros reveló, sin dar más detalles: “¿Es el único proyecto que conozco para tener Fórmula 1 en Madrid? No. Por lo menos, conozco otros dos”. De ahí que también haya tildado de “ruido generado en la prensa” todo lo que se viene comentando al respecto de este asunto.

“¿Puede España tener dos carreras en el calendario? Sí, tenemos tres en Estados Unidos, tenemos dos en Italia. ¿Por qué no? ¿Las hemos tenido antes? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Es posible, pero hasta ahora con toda la demanda que tenemos, no veo que esto vaya a ser algo fácil”, es su visión sobre la posible coexistencia de Barcelona y Madrid como paradas del Mundial en suelo español.

Exhibición de Checo Pérez en Madrid (EFE/ Víctor Lerena)

En definitiva, a Carmelo Sanz de Barros le gustaría que la cautela primase. “Creo que la forma en la que se está posicionando no es la correcta, porque probablemente haya influido la situación política que estamos viviendo de Madrid contra Barcelona”, afirmó. Para sentenciar después: “Cuando intentábamos traer los Juegos Olímpicos de 2036 a Madrid, por filtraciones y por no seguir los procesos, la cosa no ocurrió. Espero que este no sea el caso, porque me encantaría tener una carrera en Madrid”. Así pues, habrá que seguir los cauces administrativos de rigor, sin dar nada por sentado antes de tiempo, para que efectivamente haya un GP madrileño en la F1.