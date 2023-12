Fernando Alonso sobre Adrian Newey: “Ojalá algún día trabaje con él”

Fernando Alonso atiende a la prensa en Abu Dabi (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Adrian Newey es considerado uno de los mejores ingenieros de todos los tiempos de Fórmula 1. Es el autor de diez coches que han sido campeones del mundo y en la actualidad, está en las filas de Red Bull. Fue el artífice del monoplaza de Vettel, y lo ha sido del de Max Verstappen, con el que se ha proclamado campeón del mundo dos veces consecutivas. Al principio de temporada, el inglés afirmó en una entrevista que entre sus “arrepentimientos emocionales” estaba no haber fichado por Ferrari y no haber trabajado con Lewis Hamilton y Fernando Alonso: “Emocionalmente, supongo que hasta cierto punto, pero igual que, por ejemplo, trabajar con Fernando y Lewis habría sido fabuloso, aunque nunca sucedió. A veces son las circunstancias, así son las cosas”.

Estas palabras se las recordaron al piloto español, quien afirmó que pese a “nunca haber trabajado juntos”, estaba contento de haber vivido y pilotado en la “época en la que Adrian Newey se dedica a construir coches de Fórmula 1″. “Hemos estado muy cerca varias veces de trabajar juntos y hemos hablado de ello”, revelaba Alonso, a quien considera “leyenda” de la F1. “Ojalá algún día trabaje con él”, deseó el piloto español. “Conduciré el Valkyrie en casa y quizá ya sienta algo cuando me suba y eso me hará feliz”, aseveró el bicampeón mundial sobre el proyecto de hipercoche dirigido por el inglés.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Alonso no tiene reparo en reconocer el gran trabajo y la profesionalidad de Newey, pese a que la creación de sus coches le haya costado algún que otro título: “Responsable de que 19 pilotos en dos décadas no hayan ganado campeonatos”. Pese a esto, el español se muestra agradecido de haber compartido entorno con el inglés, y agradecido de haber escrito el prólogo de su libro: “Recuerdo cuando publicó un libro hace años en España, tuve el privilegio de hacer la primera página, el prólogo. Para mí, es una persona increíble con la que he tenido la suerte de trabajar en el mismo entorno”.

El ‘casi fichaje’ de Newey por Ferrari

El inglés estuvo en el podcast Beyond The Grid. Ahí confesó que en más de una ocasión la escudería de Ferrari habían intentado flirtear con él. “Ferrari se acercó a mí en la época de la Indy, que es algo que no cuenta, en 1993 y 2014. La de 1993 fue muy tentadora”, aseguró. Newey declinó el acuerdo por la ruptura de su anterior matrimonio al dividir su tiempo de trabajo entre Inglaterra y Estados Unidos.

En 2014, Ferrari se acercó de nuevo al inglés, que llegó a plantearse la opción debido a la actitud de Renault como proveedor de motores: “Mis negociaciones en 2014 con Ferrari fueron puramente por frustración. Realmente no quería irme, pero estábamos en esa posición en la que Renault no había hecho un motor híbrido competitivo”. Newey asegura que errores comete todo el mundo, pero que en la visita que realizó con Christian Horner (director de Red Bull) a Carlos Ghosn (antiguo director) para que aumentara el presupuesto, su respuesta fue contundente: “No tengo ningún interés en la Fórmula 1. Solo estoy en ella porque me interesa mi trabajo, solo estoy en ella porque mi gente de marketing me dice que debería estarlo”. Momento que Adrian califica como “muy deprimente”, pero que finalmente no fue motivo suficiente como para fichar por la escudería de Maranello.