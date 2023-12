Alonso lanza un dardo a Alpine: “Aston Martin está más centrado en brillar en las carreras y no en vender coches de calle”

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Aston Martin finalizó la temporada 2023 de Fórmula 1 en la quinta posición, sumando un total de 280 puntos, una notable mejoría respecto a temporadas anteriores. Sin embargo, el equipo inglés, propiedad de Lawrence Stroll, tiene ambiciones más altas que incluyen ganar carreras y campeonatos. A pesar de no alcanzar aún esos objetivos, la escudería se encuentra en una fase de crecimiento significativo, habiendo acumulado ocho podios en el año que está concluyendo, todos con Fernando Alonso como protagonista. La intención es convertir a Aston Martin en un contendiente regular por las victorias.

Con el final de la temporada 2023, Aston Martin y Fernando Alonso ya tienen la mirada puesta en el próximo año, donde buscarán dar un salto cualitativo que les permita luchar no solo por podios, sino por el ansiado campeonato de Fórmula 1. La preparación durante la temporada baja y el desarrollo del vehículo para el próximo campeonato serán cruciales para determinar si podrán cumplir con sus ambiciosas metas.

Pese a esto, el asturiano se encuentra contento en su nuevo equipo, en el que contempla una gran diferencia respecto a Alpine (su escudería anterior), a quien acusa de que el objetivo primordial para los de Enstone era vender coches de calle. “Aston Martin es diferente a Alpine. Creo que este equipo está muy centrado en brillar las carreras, aunque eso no implica que no quieran vender coches de calle. Pero la prioridad es ganar en F1 y luego el resto de cosas llegarán naturalmente”, declaró Alonso a Motorsport Week.

Sorpresa para Fernando Alonso

Cuando el asturiano se incorporó a la escudería de Silverstone no esperaba que iba a lograr lo que ha terminado consiguiendo en el final de temporada, como han sido los ocho podios, el último de ellos en Brasil el que ha permitido que sea galardonado con el premio FIA a ‘Acción del Año’. “Este año ha sido una sorpresa, no puedo engañar. Teníamos algunas esperanzas, con gente nueva llegando al equipo y parecían tener muy claro lo que estábamos haciendo, pero la visión era más que nada a largo plazo. Pensamos en que en 2023 estaríamos luchando de forma consistente por estar entre los 10 primeros. A priori, creíamos que un podio o dos podrían ser posibles. Y luego en 2024 seríamos un aspirante claro a los cajones. Sin embargo, nos encontramos en la primera mitad de la temporada luchando por las primeras posiciones. En suma, fue una agradable sorpresa que me llenó de energía”, concluía su repaso de este año con Aston Martin.

Optimismo para estar a la altura de Verstappen

🗣️ Helmut Marko: "Quizás Alonso o Hamilton podría batir a Max con el mismo coche"



😎 Fernando Alonso: "Creo que yo lo haría tan bien como Verstappen, no sé Lewis, pero yo sí"



La sonrisita de @alo_oficial 😏 pic.twitter.com/yxirZJy5PK — DAZN España (@DAZN_ES) December 5, 2023

Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, afirmó que tan solo Alonso y Hamilton “tendrían la cabeza para hacer frente a Max Verstappen”. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, volvió a sacar a escena los nombres de Fernando y Lewis: “Solo Alonso y Hamilton pueden igualar a Max Verstappen. Solo grandes pilotos como ellos se las arreglarían junto a él”.

Ante estas declaraciones, el piloto español respondió dejando un recado al británico, aunque acompañado de una sonrisa: “Para estar al nivel de Verstappen hay que tener mucha autoconfianza, así que yo lo haría tan bien como él, no sé Lewis, pero yo sí”. Después de ello, y en un tono más serio, afirmó que “Lewis también”.