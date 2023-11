Xuso Jones y Masi Rodríguez (’OT 2023′): “Concursar en ‘Operación Triunfo’ da miedo y es un salto al vacío, pero no hay nada que se le compare”

El cantante y la actriz de doblaje son los elegidos, junto a Chenoa, para presentar la nueva edición del concurso musical. Infobae España ha hablado con ellos

Chenoa es una de las grandes sensaciones de la nueva edición de Operación Triunfo. La mallorquina regresa al concurso que la vio hacerse una estrella convertida en la presentadora de las galas, un puesto para el que se ha preparado a fondo y que supone un gran salto en su carrera televisiva. Y aunque se han escrito muchos titulares sobre ella, lo cierto es que no es la única presentadora a la que hay que tener en cuenta, ni mucho menos.

OT 2023 ha apostado por otros dos rostros muy conocidos para que estén al frente de dos secciones novedosas. Por un lado, está Xuso Jones, que vuelve a demostrar ser de lo más polifacético como encargado de presentar el magacín diario del concurso en Prime Video. Por el otro, Masi Rodríguez, conocida por su faceta de cantante, actriz de doblaje y creadora de contenido. Infobae España ha podido hablar con ellos y conocer cómo están viviendo esta etapa tan emocionante de sus vidas.

Te puede interesar: ‘OT 2023′: estos son los 18 concursantes que aspiran a entrar en la academia

Felicidades por vuestros puestos en Operación Triunfo porque estáis en uno de los mejores programas de la parrilla televisiva. ¿Cómo os sentís?

Masi: Pues yo estoy muy emocionada porque en uno de mis programas favoritos, es que es mi programa favorito, la verdad.

Xuso: Programa favorito y que además los dos nos hemos presentado en algún momento de nuestra vida al casting.

M: Pues sí, eso ha pasado.

Los tres presentadores de 'OT 2023', Chenoa, Xuso Jones y Masi Rodríguez. (Prime Video)

¿Y qué pasó en esos casting?

M: Pues nada, a mí nada. ¡Que me mandaron a mi casa! Pero de esto hace cinco o seis años y yo he aprendido muchísimo desde entonces. Y además, ya te digo, menos mal que no me cogieron porque yo era un cuadro. Hay que aprender mucho también para estar aquí, para ser así de valiente.

X: Yo me presenté hace 12 años y llegué hasta la semifinal y ahí me tiraron para casa porque es que es muy difícil entrar en la academia de Operación Triunfo.

La exigencia está súper alta.

M: Muchísimo. Es una de las ediciones que más porque como se ha presentado tanta gente...

X: Es muy difícil y desde fuera lo ves. Cuando ves, por ejemplo, el programa de los casting, es como todo muy rápido, pero es que son muchas horas de cola, muchísima gente, muchos nervios... Y al final llegan a ser los últimos 18, que van a la Gala Cero. Es muy difícil y complicado.

Xuso, tú estuviste en los casting, si te tocara a ti elegir al concursante, ¿cómo sería?

X: Yo prometo, que durante todos los castings me acercaba a Ismael Agudo, a Noemí, Pablo y les preguntaba, “¿en qué os basáis para elegir a la persona?”. Porque tiraban a cada persona que cantaba tan bien, que no le ponían la pegatina... Pero por eso están ellos ahí. Ellos saben dónde está el talento, quién tiene la estrella...

M: Pero hay personas que tienen de repente una chispa, algo especial.

X: Algo que yo no veo pero que para ellos, que están tan acostumbrados a ver tantos castings que a lo mejor también van formando su puzzle... No sé, pero yo no sabría a quién elegir. Pero sería un cuadro, elegiría a todo el mundo.

M: Sería como, ‘bueno, esta edición tiene 358 concursantes’.

Habláis de una chispa en los concursantes que también tendréis vosotros para acabar presentando los diarios y las postgalas, ¿no?

M: Supongo. Yo creo que lo que tenemos nosotros es que somos naturales, somos tal cual, muy risueños. Y nos gusta mucho reírnos, tenemos pasión. Creo que eso gusta y es lo que nosotros transmitimos.

X: ¡La naturalidad está de moda!

M: Y menos mal... ¡Porque si no a mí no me querrían!

X: ¡Estaríamos en la mierda! Es verdad que hay como una moda del postureo, pero creo que cada vez se está tendiendo más a normalizar el ser uno mismo, el ser normal, el expresarte y el ser como eres, que no tienes que tener miedo a eso.

M: Como estamos avanzando tanto en el mundo de las tecnología, donde todo es tan artificial, humanizarnos es muy importante. ¡Y ahí estamos nosotros, siendo súper humanos!

Te puede interesar: Fotogalería | Sala del piano, lavandería y literas: así es la nueva Academia de ‘Operación Triunfo 2023′

¿Va ser este entonces el Operación Triunfo más humano?

M: Ya no sé si el más, no creo, porque hay mucha gente muy humana que ha pasado por aquí.

X: Sí, y tengo que decir una cosa, esto súper en serio, Gestmusic es la productora más humana o una de las más humanas que creo que hay en el panorama nacional. Es acojonante cómo trabajan, la calidad humana que tienen, cómo tratan a todo el mundo, con el mismo respeto... Eso no se ve en todos lados. Es un formato que está en una casa donde se cuida a la persona y se trata a la persona con el máximo respeto. Entonces yo creo que al final se ve en el formato.

De cara a vuestras secciones, ¿os han dado libertad para añadir un toque personal vuestro o está marcado el guión?

X: ¿Qué guión? Te digo una cosa. ¡Que yo mañana grabo el piloto y no me han pasado el guión todavía!

M: Que va. Yo ayer hablaba con los guionistas y me decían, ‘esto está escrito así, pero es que hazlo tuyo absolutamente, porque tú tienes que estar cómoda’. Hay una estructura para saber qué es lo importante, qué es lo que no podemos olvidar y tal, pero luego lo hacemos absolutamente nuestro porque quieren que seamos nosotros y ya está. Y eso me apasiona más que nada porque yo no sé encorsetarme

¿Esta libertad os ayuda a denominar Operación Triunfo 2023 como el mayor reto de vuestra carrera?

X: Yo creo que a día de hoy es mi mayor proyecto y también la gran oportunidad que me han dado y yo lo recibo y lo cojo así. Los dos.

M: Es el proyecto más loco en el que he estado jamás, claramente. Se coge con miedo, pero también con muchísimas ganas. Es como, ‘ay, qué ilusión y qué susto’.

Ambos tenéis una faceta como cantante, ¿os animarías a cantar?

Ambos: Cantaríamos Pelis de amor, temazo. No está pensando, pero en la rueda de prensa Tinet ha dicho que en la gala de Navidad aquí va a cantar todo el mundo. Vamos, que van a pasar cositas.

M: Estoy estudiando y practicando muchísimo. ¡Qué ilusión!

Vamos, que os metéis en las clases con los alumnos si os dejan.

X: Oye, te digo una cosa, eso no está pagado, las clases que hay dentro. No hay dinero para pagarlo.

M: Yo me vendría a vivir aquí, a la academia, aunque fuera de oyente solamente.

Vosotros que estáis súper arriba en el mundo de las redes, ¿qué creéis que ofrece Operación Triunfo a toda esa gente que quiere ser cantante y que bien podría serlo a través de TikTok o de un vídeo, como le pasó a Xuso?

M: Pues precisamente esto, que van a aprender. Ellos llegan con unas herramientas y salen con tropecientas más y con la experiencia de haber estado en un escenario, eso es un regalo. Se aprende mucho y es que por mucho que tú cantes en redes sociales nunca vas a aprender lo que aprendes aquí. Toda la formación artística es cara.

X: Además, que aquí es que te van a dar todo en uno. O sea que es que tú nunca en tu vida, no creo que nadie se vaya a apuntar a yoga, educación física, vocal coach, composición....

M: A ver, te puedes apuntar a una escuela de teatro musical, por ejemplo, que yo estuve en una. Pero no es lo mismo vivirlo aquí. OT al final es ya aprender a ser un artista. Te están haciendo un artista, te están dando todas las herramientas para serlo, te están ayudando con todo el cariño y todo el amor y te están sacando al mundo como un polluelo.

X: Encima que cada semana prácticas en una gala, o sea, todo lo que has aprendido lo practicas en una gala, que es una presión que no tienes haciendo un vídeo.

M: Da miedo, por supuesto, y es un salto al vacío para los concursantes, pero no hay nada que se le compare.

¿Cuál es vuestro cantante favorito de toda la historia de Operación Triunfo?

X: Tengo muchísimos: Manuel Carrasco, David Bisbal, Pablo López, Chenoa... Además, que se lo enseñé a Chenoa, porque los dos primeros discos que ella sacó, yo fui a la firma de discos y los tengo firmados en casa. Llamé a mi madre para pedirle la foto, la sacó y le dije a ella, ‘mira, Laura, mira’.

M: Yo te voy a decir Amaia, que la amo; a Nerea Rodríguez y también Alba Reche. Y de la primera edición te diría mucha gente, pero me voy a quedar con Natalia porque yo tenía todos sus discos y me sé todas sus canciones. ¡Me encanta, la adoro!