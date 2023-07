Alcaraz también se lleva los elogios de este ganador de ocho Grand Slam

Alcaraz celebra su victoria en Wimbledon (EFE/EPA/ISABEL INFANTES)

Carlos Alcaraz no para de ganarse admiradores tanto dentro como fuera del tenis ante la temporada para el recuerdo que está protagonizando. Su reciente victoria en Wimbledon ha disparado aún más los elogios que recibe el número uno del mundo, que defenderá título en el próximo US Open y ya es el gran referente entre los jugadores jóvenes llamados a marcar una época en el circuito.

En los ambientes más selectos del deporte de la raqueta, el español se ha ganado el respeto todavía más si cabe. La última leyenda que se ha animado a hablar en muy buenos términos de Carlitos es nada menos que Jimmy Connors. El estadounidense ha aprovechado el altavoz que le confiere su podcast para dedicarle al murciano unos piropos: imposible que caigan en saco roto cuando quien los promulga tiene tanto caché en la historia del tenis.

Te puede interesar: La cualidad de Alcaraz que más sorprendió a Monfils

Alcaraz y Djokovic con los trofeos de Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

Alcaraz ya es digno de estudio

En Advantage Connors, el programa que tiene junto a su hijo Brett, Jimmy Connors no dudó en hablar en muy buenos términos de Alcaraz. Lo hizo cuando su retoño le preguntó si el de El Palmar es el jugador más completo que ha visto con tan sólo 20 años. “Es un jugador híbrido, porque puede jugar todos los tipos de partido. Puede ser agresivo, tiene defensa, no tiene miedo de avanzar, mezcla sus golpes, puede servir y volear... En definitiva, puede hacer algo diferente”, reconoció sin tapujos el ganador de ocho Grand Slam.

Connors ya sitúa a Charly como un ejemplo no sólo entre los más pequeños, sino incluso entre los otros ídolos juveniles de la ATP. “Los niños están pendientes de él y tal vez incluso algunos de los otros chavales que juegan en el circuito deberían estudiarlo un poco y ver lo que le ha costado llegar a esta posición a los 20 años. Y tal vez decir: ‘¿Qué está haciendo él que yo no? ¿Por qué está ganando Wimbledon y el US Open y yo no?’”, advirtió también.

Te puede interesar: Lo que más le gusta a Alcaraz de Nadal, Federer y Djokovic

Jimmy Connors en una imagen de archivo.

De hecho, el que fuera número uno del mundo en los años 70 y también a principios de los 80 considera que el único capaz de hacer frente a Novak Djokovic en estos momentos es precisamente Alcaraz: le parece acertada la estrategia del serbio de jugar a su nivel y esperar a que sean los demás quienes den un paso adelante y provoquen su derrota, como ocurrió en Londres. “Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Que juegue hasta los 50? Si yo estuviera en su lugar ahora mismo, diría: ‘Juega conmigo hasta que me mates’. Porque sólo hay un tipo que lo está haciendo en este momento, y ese es Alcaraz”, sentenció el ganador de un Abierto de Australia, dos Wimbledon y cinco US Open.

Seguir leyendo: