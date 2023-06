Reflotan un petrolero que interrumpió durante horas el tráfico en el canal de Suez

(Actualiza con el reflotamiento del petrolero)

El Cairo, 4 jun. Los equipos técnicos del canal de Suez han reflotado un petrolero que paralizó este domingo el tráfico en esa importante vía marítima durante varias horas, por lo que el "tránsito ha vuelto a la normalidad", según fuentes oficiales.

"La navegación ya es regular en las dos direcciones", dijo el presidente de la Autoridad gestora del Canal, teniente general Osama Rabie, en un comunicado.

Señaló también que "los esfuerzos para una rápida intervención (para solucionar el problema del) fallo mecánico en el petrolero han tenido éxito", y que el "Seavigour", con bandera de Malta, "fue movido por remolcadores" para su reparación.

El fallo en las maquinas del "Seavigour", que formaba parte del convoy norte y procedía de Rusia con destino hacia China, había dejado varios buques mercantiles parados en la importante vía marítima.

Ese fue el quinto incidente de este tipo desde principios de año, y ocurre unos diez días después de que el portacontenedores "XIN HAI TONG 23", con la bandera de Hong Kong, encallara y causara la suspensión del tránsito durante varias horas en el canal de Suez.

Si bien no todos llegaron a interrumpir el tránsito en el canal, esos incidentes recordaron la crisis vivida entre el 23 y el 29 de marzo de 2021, cuando el portacontenedores "Ever Given" bloqueó el paso marítimo con sus 400 metros de eslora y 18.000 contenedores a bordo, algo que provocó un enorme atasco por esta vía por la que pasa en torno al 10 % de las mercancías del mundo.

La vía es una de los principales fuentes de ingresos de Egipto y, en 2022, registró casi 8.000 millones de dólares. EFE

fa/amg