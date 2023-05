Ayuso tiene ‘ganas’: esta es la estrategia electoral del PP en las elecciones autonómicas de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de apertura de campaña (EFE/Kiko Huesca)

La campaña electoral comenzó el viernes a las doce de la noche y las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo ya pueden pedir formalmente el voto a los ciudadanos. Durante estas dos semanas, los candidatos harán de todo para pelear para que los electores apuesten por escoger su papeleta ese domingo: desde pasearse por calles y mercados hasta grabar videos de dudosa seriedad, pasando por atreverse a poner letra y voz a alguna canción.

Ayuso esta vez ha cambiado el comunismo y la libertad por “Ganas”, una palabra que representará a la candidata popular para intentar lograr una ansiada mayoría absoluta que le permita ser completamente independiente y no tener que pelearse con Rocío Monasterio para poder aprobar, por ejemplo, los presupuestos de la comunidad.

Las “ganas” de Díaz Ayuso las podemos ver en los diferentes videos que el equipo del PP ha ido compartiendo paulatinamente desde hace semanas. La palabra se repite todo el rato y se entremezcla con otras como ‘Madrid’, que se unen a una sintonía ligera de fondo, creando una especie de canción que tiene como principal objetivo meterse en la cabeza de los ciudadanos durante los próximos 15 días.

La transición de “comunismo o libertad” a “ganas” le permite “adoptar una estrategia continuista”, es decir, “la maniobra pasa por establecer en el ideario colectivo la idea de que en el PP tienen ganas de seguir con el proyecto que fundaron en Madrid en mayo de 2021″, asegura Ángel Muelas, codirector de Ideas en Guerra.

Un proyecto que, según argumenta Muelas, “pasa por asemejar Madrid con España y poner ambas ideas al mismo nivel”. “Ayuso en ningún momento se dirige a Mónica García, que es la líder de la oposición en Madrid. Ella hace un discurso nacional, muy centrado en Pedro Sánchez y en la idea que está intentando instaurar el PP de que es posible acabar con el sanchismo. Es más, la propia Ayuso ya ha dicho que se deberían derogar leyes tan importantes para el Gobierno como la ley Trans, la reforma laboral o la ley del sí es sí. Está claro que a Ayuso le da votos confrontar con Sánchez y no con Más Madrid”, mantiene.

El objetivo principal de la presidenta de Madrid, explica Ángel Muelas, es la mayoría absoluta, y de ahí la elección del eslogan: “Al final es una palabra vacía, sin contenido, igual que el video. El clip se ha hecho viral por diferentes motivos, pero ninguno es el contenido propositivo de la candidata” que, explica, “es un eslogan muy diferente al de, por ejemplo, Ada Colau, que hace referencia a medidas y compromisos concretos”.

Según Muelas, Ayuso se ha convertido en todo un icono pop, lo que supone el elemento principal para que se haga viral cualquier contenido que comparta. En segundo lugar, la mayoría absoluta de Ayuso se lograría siempre y cuando su candidatura se convierta en una opción transversal, capaz de agrupar a diferentes sensibilidades, “por eso evita el debate de la gestión y tira más del icono de la rebeldía”, zanja.

Convertirse en una candidatura capaz de absorber a votantes diferentes es complicado y más en un contexto tan diferente como el de hace dos años. “Ya no está Pablo Iglesias, Más Madrid intenta en todo momento establecer el marco en los problemas de los madrileños, cuestión que como decía, evita en todo momento Ayuso. Luego está el PSOE, que aún no se ha recuperado del sorpassode Más Madrid. El marco ya no puede ser la libertad entendida como salir de fiesta o tomar cañas, ahora es Sánchez y la batalla cultural, sobre la cual hay un guiño muy claro cuando el primer video de “Ganas” se graba en la plaza de toros de Las Ventas”, añade Muelas.

Este melón también es importante: de lograr Ayuso la mayoría absoluta, se podría volver a poner en duda la estrategia adoptada por la dirección nacional desde el desembarco de Feijóo en la arena nacional. “Lo que está claro es que son unas elecciones cruciales también a nivel interno en el PP. Si Ayuso no consigue la absoluta, le dará a Feijóo tiempo y margen de maniobra, de lo contrario, Ayuso moverá ficha”, comentan diferentes dirigentes del PP a Infobae España.

Ayuso, muy cerca de la mayoría absoluta

Según publicó el Centro de Investigaciones Sociológicas el pasado jueves, Ayuso podría lograr la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid el próximo 28 de mayo. Según el barómetro, la presidenta de la Comunidad de Madrid podría lograr entre los 61 y los 70 escaños, una horquilla muy amplia que, de no sobrepasar los 68 escaños, se vería obligada, de nuevo, a pactar, por lo menos, la abstención de la ultraderecha.

Por su parte, el PSOE no lograría recuperar la segunda posición en Madrid. Los de Lobato, según el CIS, podrían aumentar en 2 representantes su grupo parlamentario o, incluso, perder 5, la horquilla baraja entre los 19 y los 26. Situación distinta para Más Madrid, de los que se pronostica una clara subida, pasaría de los 24 actuales a los 29-30 diputados. La ultraderecha, siempre, según esta encuesta, perdería poder y retrocedería hasta estabilizarse entre los 8 y los 11 diputados. Por su parte, Alejandra Jacinto conseguiría representación, según la encuesta del CIS, los morados alcanzarían más del 5% mínimo que establece la ley para conseguir representantes, entrando en la Asamblea con 8-10 escaños. Ciudadanos seguiría siendo una fuerza extraparlamentaria.

Díaz Ayuso está rozando, según todas las encuestas, la mayoría absoluta, un resultado que “utilizaría el PP para vender ante el electorado un supuesto cambio de ciclo electoral”, termina Ángel Muelas.

