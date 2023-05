El Dos de Mayo cae al barro electoral: Bolaños llega entre gritos de “fuera, fuera”, Almeida le llama “okupa” y el PP compara al Gobierno con el invasor

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, a la Puerta del Sol este Dos de Mayo. (Diego Radamés/Europa Press)

Isabel Díaz Ayuso y Félix Bolaños se encargaron de la expectación, también de la controversia, en torno a los actos institucionales del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. El ministro de la Presidencia anunció que acudiría, nada reseñable de no ser por la negativa hasta horas antes de quien gobierna la Puerta del Sol: “No tiene sitio asignado, no está invitado”. Todo porque hoy hace un año, Moncloa convocó de urgencia a los medios y acaparó toda la atención en esta fecha informando de que el teléfono de Pedro Sánchez había sido infectado por el sistema espía ‘Pegasus’. Madrid perdió el foco y, ahora se sabe, Díaz Ayuso no lo había perdonado. En 26 días se celebran elecciones autonómicas.

Se trataba de un pulso, de una escalada dialéctica que ha quedado en nada. Bolaños tenía sitio y destacado, como ministro, no como uno más varias filas tras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y hasta del futbolista del Atlético de Madrid Koke o el cantante Dani Martín, que recibían uno de los premios de la Comunidad. Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se ha quejado minutos antes del acto central de que Bolaños “se ha invitado, mostrando el desprecio que tiene por Madrid” en un “suma y sigue del Gobierno en su boicot permanente”. Y ha ido más allá, recordando que cada Dos de Mayo se conmemora “la defensa del espíritu de libertad”, deslizando una comparativa con la invasión francesa.

“¡Fuera, fuera!”, se escuchaba a la llegada a Sol de Bolaños, que ha capeado el momento intentando una sonrisa. Una fiesta reconvertida en escenario de declaraciones punzantes y precampaña por todas las partes. Reyes Maroto, candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, ha acusado al PP de hacer “un uso partidista”, tras lo que ha hecho explícito su deseo de que “el 28 de mayo los madrileños voten el cambio”. Su rival ese día, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha incidido en la “autoinvitación” de Bolaños, al que se ha referido como un “okupa en la Real Casa de Correos”, sede de la Presidencia de la Comunidad. Fuera de micrófonos, no de las cámaras, los congregados se han saludado amigablemente. Y aún no había empezado le ceremonia ni había tomado la palabra Díaz Ayuso.

Te puede interesar: Almeida salva a sus ‘Dalton’ de la purga de Ayuso

Noticia en ampliación.