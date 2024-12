Nicko McBrain anunció su retiro de las giras con Iron Maiden: “San Pablo será mi último concierto”

Nicko McBrain se despedirá del escenario y de sus fans con una última actuación este 7 de diciembre. (X/@IronMaiden/@nickosdrumone)

Nicko McBrain, baterista de Iron Maiden desde 1982, anunció su retiro de las giras tras 42 años con la legendaria banda británica. La noticia se dio a conocer horas antes de su último concierto de este sábado en San Pablo, Brasil, durante el cierre de la gira The Future Past.

En un comunicado publicado en el sitio web y redes sociales del grupo de heavy metal, el músico cerró una larga etapa en su vida artística.

“Después de mucha consideración, es con tristeza y alegría que anuncio mi decisión de dejar el intenso estilo de vida de las giras extensas. Hoy, sábado 7 de diciembre, São Paulo será mi último concierto con Iron Maiden. Les deseo mucho éxito a la banda en el futuro”.

El baterista, cuyo nombre real es Michael Henry McBrain, se unió a Iron Maiden en 1982 y debutó en el álbum Piece of Mind (1983). Desde entonces, su arte se convirtió en pieza fundamental de la banda.

Iron Maiden comunicó el retiro de Nicko McBrain en sus redes sociales y página web oficial (Captura/X/@IronMaiden)

Sin embargo, los problemas de salud que enfrentó en los últimos años pusieron en jaque la continuidad de su habilidad musical.

En enero de 2023, McBrain sufrió un derrame cerebral que paralizó el lado derecho de su cuerpo, desde el hombro hasta la pierna. Esto afectó su capacidad de tocar la batería. Aunque logró recuperarse parcialmente gracias a una intensa terapia física, admitió que su desempeño no volvió a ser el mismo.

A pesar de las dificultades, McBrain se reincorporó a la banda para la gira The Future Past. Sus compañeros de Iron Maiden adaptaron el repertorio para acomodarse a su condición.

“No es el Nicko de antes, ni de lejos. Pero al menos sigue siendo parte de mí”, comentó el baterista en su momento. Además, destacó el apoyo incondicional de los miembros del grupo: “Steve Harris y los demás me dijeron: ‘Si no puedes con algo en una canción, simplemente no la tocaremos’”.

El agradecimiento de Iron Maiden

McBrain aprovechó su declaración para agradecer a los fans, a su familia y a sus compañeros de banda. “¿Qué puedo decir? ¡Salir de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido increíble! A mis fans, ustedes hicieron que todo valiera la pena”, expresó. También dedicó palabras a su esposa, Rebecca, y a sus hijos Justin y Nicholas: “Gracias por entender mis ausencias y los amo”.

La banda también dejó un mensaje emotivo hacia su baterista. “Gracias por ser una fuerza irreprimible detrás de la batería de Maiden durante 42 años y mi amigo por aún más tiempo”, dijo Rod Smallwood, mánager del grupo, en nombre de todos los integrantes. Agregó que “Nicko es y siempre será parte de la familia de Maiden”.

El concierto en São Paulo, que se llevará a cabo frente a 90.000 fanáticos, fue descrito como un cierre poético para la carrera en vivo de McBrain. “Desde Rock in Rio en 1985 hemos tenido una relación especial con Brasil, así que retirarse de las giras aquí es apropiado”, señaló Smallwood.

La banda declaró que Nicko "siempre será parte de la familia de Maiden" (Instagram/nickosdrumone)

No obstante, McBrain indicó que continuará su vínculo con la banda de heavy metal en otros aspectos. “Seguiré siendo parte de la familia de Maiden trabajando en una variedad de proyectos”, dijo en su mensaje. Además mencionó que se enfocará en sus negocios personales, entre los que destacan The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, TITANIUM TART, y Rock-N-Roll Ribs.

El próximo capítulo de Iron Maiden comenzará en 2025 con la gira Run for Your Lives, para la cual ya tienen un nuevo baterista, aunque aún no han revelado su identidad. “Maiden siempre consigue a su hombre”, anticiparon en el comunicado oficial.