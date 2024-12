Demi Moore habló de su crisis profesional antes de “The Substance”: “No sabía si mi carrera estaba completa”

Demi Moore pensó que todavía tenía más cosas por explorar en su carrera (REUTERS/Etienne Laurent)

Demi Moore fue la invitada en un episodio reciente del podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, donde habló sobre su exitosa película de terror The Substance, que recaudó 42 millones de dólares a nivel global.

Sin embargo, la estrella de cine reveló que pasó por una etapa de incertidumbre respecto a la longevidad de su carrera, hasta que se enteró de la sátira de terror dirigida por Coralie Fargeat, en la que interpretó a una famosa actriz que intenta revertir el proceso de envejecimiento.

Moore compartió que se sintió atrapada en un limbo, sin creer que su carrera estuviera terminada, pero sin experimentar un éxito notable en ese momento. “De alguna manera, creo que casi había llegado a ese punto en el que me sentía un poco… no quiero decir derrotada, porque no lo estaba, ni siquiera estaba desesperanzada, pero me sentía algo plana, neutral, en cierto modo”, confesó.

Demi Moore pensó que su carrera se había estancado antes de The Substance (Créditos: REUTERS/Etienne Laurent)

La artista también compartió que en un momento se cuestionó qué le faltaba en su carrera profesional y si había algo más que pudiera explorar en el ámbito cinematográfico. Fue entonces cuando The Substance llegó a su vida, recordándole que aún tenía mucho por ofrecer.

“No sabía muy bien dónde encajaba ni a dónde pertenecía. Llegué a un punto en el que empecé a preguntarme, no como ‘¿Esto ha terminado?’, sino ‘¿Realmente está completo? ¿He hecho todo lo que debía hacer en esto?’”, comentó.

Además, Demi Moore confesó que al leer el guion de la película, quedó sorprendida por la forma en que su personaje maneja el envejecimiento. Reveló que su agente, quizás sensible al tema, le sugirió leer el guion, aunque no sin cierta cautela.

“Todos tenemos una relación diferente con este tema y nuestra propia sensibilidad al respecto. Alguien podría sentir que esto le toca demasiado de cerca. Me sorprendió mucho cuando lo leí”, explicó.

Demi Moore se sorprendió con la forma en la que The Substance abordó el tema del envejecimiento. (Mubi via AP)

En cuanto a la temática que aborda The Substance, especialmente sobre cómo la edad adquiere una importancia central en la vida de las personas, Demi Moore comentó que quedó fascinada por la manera en que se tratan estos temas, especialmente la crítica que muchas veces nos dirigimos a nosotros mismos por no estar conformes con nuestra apariencia.

“Lo que realmente me cautivó fue cómo exploraba el envejecimiento y, en particular, la violencia que podemos ejercer contra nosotros mismos. La forma en que todos, tanto hombres como mujeres, podemos diseccionar y criticar nuestro propio reflejo. Sentí que era algo con lo que cualquiera podría identificarse, a nivel humano”, expresó.

Además, la actriz confesó que actuar en una película de terror era una experiencia nueva para ella, ya que no había trabajado previamente en este género, mucho menos en una película que tratara tan bien el “terror corporal” como lo hace The Substance. Sin embargo, Moore reconoció que el guion era tan fuerte que decidió arriesgarse a interpretar a Elizabeth.

Demi Moore no tenía experiencia con cintas de "terror corporal" antes de The Substance (Mubi via AP)

“La otra parte era un territorio nuevo para mí, no es un mundo que yo conociera, ni siquiera podría haber incluido otra película de terror sobre cuerpos. Fue una vez más, una que pensé que si conectábamos lo suficiente, valdría la pena arriesgarse porque era compleja y llena de matices”, puntualizó.

De hecho, su actuación le valió a la artista de 62 años una nominación en la categoría de mejor interpretación principal en los Independent Spirit Awards, además, The Substance estuvo entre las cinco películas nominadas al premio a mejor película en los mismos reconocimientos. Es por ello, que se espera que para el 2025, la cinta siga recolectando más nominaciones y por supuesto algún galardón para el elenco o sus productores.