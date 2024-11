“Deberías haberme pagado el doble”: Lindsay Lohan recordó su “épica respuesta” al CEO de Disney por “Juego de gemelas”

Lindsay Lohan interpretó un doble papel en “Juego de gemelas”, cuando tenía 12 años (Walt Disney Studios)

Lindsay Lohan, quien se convirtió en una estrella infantil gracias a su papel en Juego de gemelas (The Parent Trap), revivió una memorable anécdota que tuvo con el entonces CEO de Disney, Michael Eisner, durante la premiere de la película en 1998.

La actriz, ahora de 38 años, compartió la historia durante su reciente aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, en el marco de la promoción de su nueva comedia romántica navideña Nuestro secretito (Our Little Secret), que llegará a Netflix el 27 de noviembre.

Lohan recordó cómo, con tan solo 12 años, respondió de manera ingeniosa a Eisner cuando este le preguntó en tono aparentemente serio: “¿Dónde está tu gemela?”.

La actriz, quien interpretó a las gemelas Hallie y Annie en el icónico filme dirigido por Nancy Meyers, contestó: “Deberías haberme pagado el doble, porque no tengo una”.

El trabajo de edición en "Juego de gemelas" fue tan prolijo, que muchos espectadores piensan que Lohan realmente tuvo una hermana gemela. (Walt Disney Studios)

“Era tan joven, que ni siquiera sé cómo se me ocurrió decir eso”, comentó entre risas la actriz, según Variety. “Pero nunca olvidaré que lo hice”.

Juego de gemelas marcó el debut de Lohan en la gran pantalla y, sorprendentemente, fue la primera y única vez que hizo casting para un papel en toda su carrera. “El primer filme para el que audicioné fue The Parent Trap, y no he hecho una audición desde entonces”, confesó la actriz en el programa de Cohen, según PEOPLE.

El éxito de la película, un remake del clásico de 1961, consolidó a Lohan como una de las estrellas juveniles más prometedoras de su generación.

Recientemente, por la tendencia de los estudios cinematográficos de preparar reboots y secuelas nostálgicas, los fanáticos del filme se preguntaban si existe la posibilidad de ver alguna continuación de la memorable comedia.

Lohan no ha descartado la idea, pero tiene una condición: “Si Nancy Meyers está involucrada, definitivamente sí”, afirmó. “Nunca le diría que no a Nancy”. Sin embargo, hasta ahora no hay planes concretos para revivir la historia de las traviesas gemelas Parker.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis actualmente trabajan en la secuela de su famoso filme "Un viernes de locos" (Créditos: Disney)

Aunque el futuro de un reboot de Juego de gemelas es incierto, Lohan sí está retomando otro de sus éxitos pasados con Disney. La actriz recientemente terminó de filmar Freakier Friday, la secuela de la exitosa comedia Un viernes de locos (Freaky Friday), donde volverá a compartir pantalla con Jamie Lee Curtis.

“Estar de regreso en los estudios de Disney no solo me recordó a Un viernes de locos, sino también a Juego de gemelas, Confessions of a Teenage Drama Queen y Herbie. Fueron tantos momentos importantes para mí”, declaró emocionada en una entrevista con ABC. “Estoy tan agradecida por cada segundo de esa experiencia”, añadió.

La celebridad de Hollywood también ha encontrado un nuevo hogar en Netflix, con una buena racha de comedias románticas navideñas. Tras el éxito de Navidad de golpe en 2022 y Un deseo irlandés a principios de este año, ahora protagoniza Nuestro secretito, dirigida por Stephen Herek.

En "Nuestro secretito", Lohan interpreta a Avery, quien enfrenta una incómoda Navidad con su exnovio y sus parejas actuales, en una comedia llena de enredos y humor (Netflix)

La película, que se estrena justo a tiempo para la temporada festiva, sigue a Avery (Lohan), quien se ve obligada a pasar la Navidad con su exnovio Logan (Ian Harding) después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos.

“Es una situación que nadie quiere vivir, pero la historia explora cómo estas dinámicas pueden llevar a momentos cómicos y de redescubrimiento personal”, comentó Lohan a Tudum, el blog oficial de Netflix.

Kristin Chenoweth, quien interpreta a la matriarca de la familia, le pondrá su toque de humor a la narrativa. Además, el proyecto marca un reencuentro especial entre Lohan y Tim Meadows, su compañero en la icónica Chicas pesadas. “Fue realmente encantador volver a verla”, dijo Meadows. “Hubo momentos en los que no podíamos parar de reír”.